Prima vizită a lui Netanyahu în SUA fără o întrevedere cu Trump. Posibilul motiv al răcirii relațiilor

Scurtul sejur al prim-ministrului israelian la New York, cu ocazia discursului său în cadrul Adunării Generale a ONU, include întâlniri cu mai mulți lideri mondiali, potrivit biroului său — dar nu și cu Trump, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, sau cu vreun lider arab, potrivit Reuters.

Biroul lui Netanyahu a declarat că „mulți lideri mondiali” au solicitat o întâlnire cu acesta, dar că el are un „program încărcat” și trebuie să se întoarcă în Israel înainte de începerea sărbătoarea evreiască Sukkot, care începe vineri, la apusul soarelui.

Prima dată când Netanyahu merge la Washington fără să se întâlnească cu Trump

Netanyahu se va întâlni cu președinții Argentinei, Boliviei, Paraguayului, Panama și Etiopiei, cu vicepreședintele Columbiei și cu prim-miniștrii Greciei, Sloveniei și Papua Noua Guinee, potrivit biroului său.

Fostul ambasador al Israelului la Washington, Michael Oren, a declarat că nu-și amintește vreun moment în care un prim-ministru israelian să fi vizitat SUA fără a se întâlni cu președintele, descriind acest lucru ca „o lovitură pentru Netanyahu” în perspectiva alegerilor generale din Israel din 27 octombrie.

„Nu-mi amintesc să fi existat vreodată un moment în care prim-ministrul să fi venit în Statele Unite și să nu se fi întâlnit cu președintele… Așa că sunt sigur că a fost dezamăgit de acest lucru”, a declarat diplomatul.

Trump s-a întâlnit cu Netanyahu de opt ori în timpul celui de-al doilea mandat al său ca președinte. Ultima lor întâlnire a avut loc în iulie.

„Este un discurs de campanie. Ar fi mult mai bine dacă acel discurs de campanie ar fi însoțit de o întâlnire cu președintele, cu un alt lider mondial sau măcar cu secretarul de stat, dar se pare că nu este cazul”, a continuat acesta.

Dezacord pe tema războiului cu Iranul

Trump și Netanyahu au declanșat împreună Războiul din Orientul Mijlociu în februarie, dar aliații s-au fost în dezacord atunci când Trump a încercat să retragă Statele Unite din conflict, fără ca obiectivele principale să fi fost atinse.

Washingtonul a încheiat în iunie un acord provizoriu cu Teheranul, la care Israelul s-a opus, înainte ca pacordul să se destrame câteva săptămâni mai târziu.

Sprijinul public american pentru Israel a scăzut de la începutul războiului din Gaza, în special în rândul democraților. Israelul se confruntă cu o izolare diplomatică tot mai profundă de la lansarea războiului din Gaza, ca răspuns la atacurile din 7 octombrie.

La începutul acestei luni, aliați odinioară de nădejde precum Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat sancțiuni îndreptate împotriva așezărilor israeliene din Cisiordania.