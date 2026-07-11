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Primarul Berlinului nu va mai candida pentru un nou mandat, după ce a fost implicat într-o dispută neobișnuită

Kai Wegner, primarul Berlinului și membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania, a anunțat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat la alegerile regionale din capitală, care sunt programate în luna septembrie a acestui an. El a fost implicat într-un scandal legat de modul în care a gestionat criza provocată de o pană de curent masivă la începutul acestui an. Wegner a insistat că va rămâne în funcție până la scrutinul din toamnă.
Primarul Berlinului nu va mai candida pentru un nou mandat, după ce a fost implicat într-o dispută neobișnuită
Kai Wegnet, primarul Berlinului. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 11:09, Știri externe
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Primarul Berlinului, Kai Wegner, a anunțat vineri că nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile regionale din capitala germană, care vor avea loc în toamna acestui an.

Wegner este membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania și a fost implicat într-un scandal legat de modul în care a gestionat criza provocată de o pană masivă de curent la începutul acestui an.

În ciuda acestui lucru, el a afirmat că intenționează să rămână în funcție până la alegerile din septembrie. „Am fost ales primar”, a spus el într-o conferință de presă, potrivit Deutsche Welle. 

De unde a pornit totul

El a ajuns în centrul unui scandal după ce pe 3 ianuarie 2026, o întrerupere de curent a afectat partea de sud-vest a Berlinului. niște autori necunoscuți au provocat un incendiu intenționat la cablurile de înaltă tensiune.

În urma acestui incident, aproximativ 45.000 de gospodării au rămas fără electricitate și încălzire, în condiții de temperaturi negative. A fost nevoie de mai mult de patru zile pentru a reconecta toți locuitorii la rețea.

Ce a făcut Wegner în timpul penei de curent

Potrivit Deutsche Welle, în ziua în care s-a produs pana masivă de curent, Wegner… s-a dus să joace tenis. El a recunoscut acest lucru abia după ce a fost întrebat insistent de către jurnaliști în legătură cu gestionarea situației.

Totuși, el s-a apărat spunând că a fost disponibil în permanență și că a început imediat să coordoneze eforturile orașului de a ajuta oamenii prin telefon. Situația s-a schimbat în această săptămână, când se descoperise că Wegner nu gestionase, așa cum susținea, situația prin telefon chiar în ziua respectivă. Acum, brusc, se vorbea doar despre câteva mesaje text.

În prezent, nu este clar cine va candida din partea CDU la alegerile din septembrie în locul lui Wegner.

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