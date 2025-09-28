Primarul New York-ului Eric Adams renunţă la candidatură

Adams a declarat că „speculaţiile constante ale mass-media cu privire la viitorul meu şi decizia comisiei de finanţare a campaniei de a reţine milioane de dolari mi-au subminat capacitatea de a strânge fondurile necesare pentru o campanie serioasă”.

Retragerea sa complică şi mai mult o cursă electorală neobişnuită, în care Zohran Mamdani conduce după victoria din primarele democrate din iunie asupra fostului guvernator Andrew Cuomo, relatează CNN.

Cuomo candidează acum ca independent, sperând să beneficieze de retragerea lui Adams pentru a atrage voturile alegătorilor de culoare.

Adams, al doilea primar de culoare al oraşului, a fost inculpat federal pentru corupţie şi mită, acuzaţiile fiind retrase recent de administraţia Trump.

Preşedintele Trump a sugerat consolidarea candidaturilor şi s-a întâlnit cu Adams prin intermediul consilierului Steve Witkoff pentru a discuta posibile posturi federale.