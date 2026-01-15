Prințesa Irene a Greciei și Danemarcei a murit la Madrid

Prințesa Irene a Greciei și Danemarcei, sora mai mică a fostei Regine Sofia a Spaniei, a murit la 15 ianuarie 2026, la vârsta de 83 de ani. Prințesa Irene a fost o membră importantă a Casei Regale Elene și una dintre cele mai longevive figuri din rândul monarhilor europeni, de după cel De-Al Doilea Război Mondial.

Părinții prințesei sunt Regele Paul al Greciei și Regina Frederica de Hanovra. Sora ei mai mare este Sofia, Regina emerită a Spaniei, iar fratele ei a fost Constantin al II-lea, ultimul rege al Greciei.

Educată în muzică și filosofie, pianistă de excepție

S-a născut la Cape Town, în Africa de Sud, în timpul exilului Familiei Regale Elene, la 11 mai 1942.

Prințesa Irene a fost educată în muzică și filosofie, a studiat pianul cu celebra pianistă Gina Bachauer.

A devenit atât de competentă în arta pianului, încât, pentru o vreme, a fost pianistă profesionistă.

Interesele sale s-au concentrat mai degrabă pe arheologie, spiritualitate și studii comparate ale religiilor. A petrecut o perioadă în India, unde a studiat filosofia și spiritualitatea.

Remarcabilul episod al vacilor în avion

Nu s-a căsătorit niciodată, dar a avut câteva relații, cu care a fost extrem de discretă.

A preferat să-și dedice viața muncii culturale și umanitare.

Un episod care a rămas în memoria umanității a fost cel cu vacile în avion.

În 1980, când era implicată în proiecte umanitare și de bunăstare animală, prințesa Irene a intervenit într-o situație în care viitoarea Uniune Europeană (pe atunci Comunitatea Europeană) planifica sacrificarea a milioane de vaci de lapte.

Dar apriga luptătoare pentru drepturile animalelor nu putea să accepte așa ceva, astfel că a organizat transportul a 72 de vaci, din miile pe care voia să le salveze de la moarte.

Vacile au călătorit 14 ore cu avionul, au ajuns în India, unde au fost distribuite în comunități pentru a furniza lapte mai ales copiilor săraci.

Empatică, adânc spirituală

Un personaj empatic și cald, cu multă înțelegere pentru suferința umană, adânc spirituală, Prințesa Irene a îmbinat într-un mod unic grija pentru animale cu grija pentru oameni.

Episodul, neuitabil, al vacilor în avion este exemplul ideal pentru cum a știut să facă acest lucru.

Prin fundația sa, „World in Harmony” (Lumea în armonie), s-a dedicat multor proiecte de ajutorare concretă a comunităților vulnerabile. Fundația și-a încetat activitatea în 2023.

O Prezență discretă

După moartea mamei sale, Prințesa Irene a locuit în palatul Zarzuela din Madrid, împreună cu sora ei, Regina Sofia, și familia acesteia.

În 2018, Prințesa Irene a renunțat la cetățenia greacă și a obținut cetățenia spaniolă.

Prințesa Irene a fost o figură discretă, aproape monahală, independentă, o intelectuală rafinată în cadrul monarhiilor europene.

Sănătatea sa fragilă din ultimii ani au obligat-o pe regina Sofia, sora ei, să-și anuleze numeroase angajamente pentru a fi alături de Irene, în perioada sa de slăbiciune.

Prințesa Irene s-a stins la palatul Zarzuela din Madrid.

Casa Regală Greacă a confirmat trecerea la Domnul a Prințesei Irene.

„Cu profundă tristețe, Familia Regală Greacă anunță că Alteța Sa Regală Prințesa Irene, iubită soră și mătușă, a decedat joi, 15 ianuarie 2026, la ora locală 11:40, la Palatul Zarzuela din Madrid, înconjurată de cei dragi. Detalii privind slujba de înmormântare vor fi anunțate în curând.â”, a anunțat în comunicatul oficial Biroul Privat al Familiei Regale Grecești.