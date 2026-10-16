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Probleme tehnice în controlul traficului aerian din Italia. Zboruri întârziate și anulate pe aeroporturile din țară

Pasagerii care călătoresc cu avionul în Italia se confruntă vineri cu întârzieri și anulări de zboruri, după ce o defecțiune tehnică a afectat sistemele de control al traficului aerian la nivel național.
Probleme tehnice în controlul traficului aerian din Italia. Zboruri întârziate și anulate pe aeroporturile din țară
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
16 oct. 2026, 11:26, Știri externe
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Autoritățile au anunțat că problema nu a fost provocată de o activitate malițioasă și că lucrează pentru restabilirea funcționării normale a sistemelor.

Compania ENAV, responsabilă de serviciile de navigație aeriană din Italia, a introdus restricții temporare asupra capacității de gestionare a traficului aerian, după ce a detectat, în cursul nopții, anomalii în rețeaua de transmitere a datelor utilizată de sistemele de control al zborurilor.

Defecțiunea a afectat serviciile la nivel național, iar operatorii aeroportuari au avertizat că pasagerii ar putea înregistra întârzieri sau anulări ale curselor programate.

Întârzieri și anulări de zboruri în Italia din cauza problemelor tehnice

Operatorul aeroporturilor din Roma, ADR, a transmis că problemele tehnice care afectează sistemele de control al traficului aerian din Italia pot provoca întârzieri și anulări de zboruri.

Reprezentanții companiei le-au recomandat pasagerilor să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate despre cursele lor și eventualele modificări ale programului de zbor.

Un avertisment similar a fost emis și de SEA, compania care administrează aeroporturile din Milano. Astfel, efectele defecțiunii pot fi resimțite de călătorii care folosesc unele dintre cele mai importante aeroporturi din Italia.

Autoritățile nu au precizat, în informațiile disponibile, numărul exact al zborurilor afectate sau amploarea întârzierilor. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice în mod regulat informațiile publicate de operatorii aeroportuari și de companiile aeriene.

ENAV intervine pentru remedierea defecțiunii din traficul aerian din Italia

ENAV a anunțat că a identificat sursa problemei și că sunt în desfășurare operațiuni pentru restabilirea integrală a serviciilor de control al traficului aerian.

Anomaliile au fost detectate în timpul nopții, pe rețeaua de transmitere a datelor care susține sistemele utilizate pentru gestionarea zborurilor în întreaga țară. Ca măsură temporară, autoritatea a redus capacitatea de trafic aerian, pentru a gestiona situația în condiții de siguranță.

Potrivit autorităților, incidentul nu a fost cauzat de o activitate malițioasă. Nu au fost furnizate informații suplimentare privind natura exactă a defecțiunii sau momentul la care toate serviciile vor reveni la funcționarea normală.

Până la remedierea completă a problemelor, pasagerii care au zboruri programate în Italia trebuie să ia în calcul posibile modificări ale orarului și să confirme situația cursei înainte de a pleca spre aeroport.

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