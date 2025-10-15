Procurorul șef al Parisului mulțumește României pentru prinderea celui mai căutat infractor

Procurorul general al României Alex Florența, s-a întâlnit miercuri sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu procurorul general al Parchetului din Paris, Laure Beccuau.

Discuțiile au avut ca tematică cooperarea judiciară internațională. Amintind cazul Mohamed Amra, cel mai căutat infractor francez, prins și arestat în România partea franceză a adresat mulțumiri pentru cooperarea excelentă cu România.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum bunele practici în cooperarea judiciară internațională, cooperarea tehnică prin schimburi regulate de experiență, precum și sprijinul în lupta împotriva criminalității organizate.

De asemenea, vizita la PÎCCJ a delegației franceze a cuprins o întâlnire cu procurorii militari din cadrul Secției parchetelor militare și din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Subiectele abordate au vizat aspecte specifice cooperării judiciare internaționale în cazurile în care sunt vizați militari francezi aflați în misiune în România, precum și consolidarea cooperării între procurorii militari.