Progrese în negocierile de pace din Gaza. Trump declară că este „foarte aproape de un acord”

Un oficial palestinian a declarat pentru BBC că mediatorii egipteni, qatarezi și turci au încheiat șapte ore de discuții cu delegația Hamas, care a inclus și membri ai altor grupări palestiniene.

Mediatorii se întâlnesc cu delegația Israelului pentru a obține răspunsuri finale la problemele rămase.

Discuțiile de miercuri s-au concentrat pe prima fază a unui plan de pace american care include un armistițiu, eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza în schimbul prizonierilor palestinieni și retragerea Israelului din anumite părți ale Gazei.

La un eveniment fără legătură cu Gaza, la Casa Albă, miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a intrat și i-a înmânat lui Trump un bilet, care părea să-i ceară lui Trump să aprobe o postare pe Truth Social despre Gaza, astfel încât „să poată anunța primul”.

Trump a spus că nota respectivă l-a informat că „suntem foarte aproape de o înțelegere”. A ieșit din cameră la scurt timp după aceea, spunând că trebuie să se concentreze asupra Orientului Mijlociu.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump ia în considerare o vizită în regiune.