Proiect faraonic. Egiptenii vor să construiască un oraș format din peste 150 de zgârie-nori

Egiptenii vor să construiască un oraș format din peste 150 de zgârie-nori. Proiectul faraonic se numește The Spine și va costa o sumă uriașă echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Egiptului. Investiția va fi acoperită de un grup privat și de stat.
Proiect faraonic. Egiptenii vor să construiască un oraș format din peste 150 de zgârie-nori
Petru Mazilu
19 apr. 2026, 12:46, Social

În Egipt, va fi construit un nou oraș în valoare de 27 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Proiectul uriaș prevede construirea a 165 de turnuri rezidențiale și comerciale.

Termenul de finalizare nu este clar, dar se preconizează că proiectul The Spine va crea peste 55.000 de locuri de muncă directe și sute de mii de posturi indirecte. De asemenea, inițiatorii vor ca viitorul oraș să atragă milioane de vizitatori pe an.

Grupul egiptean Talaat Moustafa (TMG) a anunțat că întreaga investiție va avea o valoare de 1,4 trilioane de lire egiptene (27 de miliarde de dolari). Proiectul va fi dezvoltat în parteneriat cu Banca Națională a Egiptului care va contribui cu 69 de miliarde de lire egiptene (1,3 miliarde de dolari). Investiția este echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Egiptului.

Orașul va fi construit la est de Cairo într-o Zonă Specială de Investiții pe o suprafață de aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați de teren. În oraș vor fi clădiri rezidențiale și comerciale, hoteluri, zone de divertisment și spații verzi publice toate gândite într-un concept unitar.

