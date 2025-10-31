Proiectul Janus: armata americană pornește revoluția energiei nucleare

Programul se numește „Janus” și anunță începutul unei noi etape în strategia energetică a armatei americane. Inițiativa, lansată de Departamentul Apărării împreună cu Departamentul Energiei, și-a propus să aducă microreactoare nucleare în bazele militare ale Statelor Unite, oferind o sursă de energie stabilă, sigură și autonomă, capabilă să funcționeze indiferent de condițiile externe – fie furtuni, fie atacuri cibernetice.

Armata a numit programul „Janus” după zeul roman al începuturilor pentru a sublinia caracterul de tranziție către o nouă eră energetică.

„Armata SUA stabilește direcțiile pentru tehnologii revoluționare. Eliminăm barierele birocratice și dezvoltăm o nouă generație de soluții, inclusiv în domeniul energiei nucleare”, a declarat Dan Driscoll, secretarul armatei, citat de Biznes Alert.

De la Project Pele la Janus

Programul Janus continuă proiectele nucleare militare începute de Departamentul Apărării al SUA, printre care și Project Pele – un plan de construire a unui microreactor mobil la Idaho National Laboratory, unul dintre cele mai importante centre de cercetare nucleară din Statele Unite.

Potrivit American Nuclear Society, Janus face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative care implică mai multe companii americane, precum Oklo și Radiant Industries, selectate pentru a dezvolta prototipuri de reactoare. În același timp, Departamentul Energiei derulează un program separat, ce își propune ca până în 2026 să pună în funcțiune cel puțin trei microreactoare experimentale.

Ce sunt microreactoarele?

Microreactoarele sunt de 100 până la 1000 de ori mai mici decât reactoarele nucleare tradiționale, dar pot genera până la 50 megawați (MW), suficient pentru alimentarea unei baze militare sau a unui mic oraș. Unele modele sunt atât de compacte încât pot fi transportate pe o semiremorcă și pot funcționa independent de rețeaua electrică națională.

„Sunt o sursă de energie cu o densitate excepțională. Funcționează continuu, indiferent dacă e soare sau vânt. Are un potențial uriaș, dar a fost mult timp blocată de teama publică și politicile restrictive”, a explicat Chris Wright, secretarul energiei americane.

Comunitățile locale pot spune „nu” microreactoarelor

Programul Janus se aliniază ordonanțelor executive emise în timpul administrației Trump, care cer armatei americane să folosească reactoare nucleare avansate în scopuri de securitate națională. Proiectul prevede instalarea până la nouă microreactoare în bazele militare din SUA continentală până în 2028, iar bugetul estimat la câteva sute de milioane de dolari va acoperi o perioadă de cinci ani.

Reprezentanții armatei au promis transparență deplină și au anunțat că instalarea microreactoarelor va fi discutată cu autoritățile locale, iar comunitățile vor putea refuza proiectul dacă există opoziție publică.

„Nu intenționăm să ne impunem comunităților locale”, a subliniat Jeff Waksman, consilier pentru infrastructură și energie în cadrul Departamentului Apărării.

Primul microreactor instalat acolo unde a început era atomică

Compania Radiant Industries, specializată în dezvoltarea de microreactoare portabile, a semnat deja primul contract din istorie pentru livrarea unui astfel de reactor către o bază militară americană, în cadrul colaborării cu Defense Innovation Unit – structura Departamentului Apărării care sprijină parteneriatele cu sectorul privat în domeniul tehnologiilor avansate – și cu forțele aeriene ale Statelor Unite (U.S. Air Force).

Tot Radiant lucrează la construirea primului său microreactor pe amplasamentul Proiectului Manhattan, în Oak Ridge, Tennessee – locul simbolic unde, în anii ”40, au fost dezvoltate primele componente ale bombei atomice, marcând începutul erei nucleare.

Interes european pentru proiectul Janus

Una dintre primele țări europene imediat interesate de programul american este Polonia. Țara este deja foarte activă în domeniul nuclear și colaborează cu compania americană Westinghouse pentru construcția primei sale centrale nucleare.

Pentru Varșovia, inițiativa „Janus” poate reprezenta o oportunitate de transfer de tehnologie, cooperare militară și, pe termen lung, dezvoltarea unor microreactoare similare în Europa de Est.