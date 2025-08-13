Propagandă electorală în Georgia: partidul pro-rus aflat la putere folosește imagini cu războiul din Ucraina, promovând pacea

Videoclipurile de campanie surpind colaje de imagini cu orașe bombardate din Ucraina, versus imagini cu noile fațade renovate ale clădirilor, parcurile, dar și drumurile reabilitate din Georgia, potrivit Ukrainska Pravda.

Fotografiile sunt folosite în campania pentru alegerile locale din cadrul primăriei din Tilibisi, capitala Georgiei. Sloganul principal de campanie este „Alege pacea!”.

Opoziția acuză că partidul aflat la putere a transformat Tilibisi într-un „oraș al morții”. Partidul de opoziție a amintit de faptul că o copilă de 13 ani a murit electrocutată într-o fântână din parcul Vake din Tilibisi, iar un adolescent de 16 ani a murit înecat într-un șanț din apropierea unui parc din capitala Georgiei.

Imaginile de campanie au surprins și fotografii cu fântâna în care a murit copila de 13 ani, stârnind controverse în rândul alegătorilor din mediul online.

Nu este prima tentativă de acest gen

La alegerile parlamentare de anul trecut, partidul „Visul Georgian” a creat bannere și videoclipuri care conțineau imagini suprapuse cu războiul din Ucraina versus viața cotidiană din Georgia. Aceleași bannere conțineau sloganurile „Alege pacea” și „Spune «nu» războiului!”

Atunci, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a condamnat gestul, spunând că folosirea imaginilor cu urmările invaziei din Ucraina – ca material pentru campaniile electorale – este „innaceptabilă”. Totuși, atenționarea nu a avut niciun efect, fiind ignorată de oficialii georgieni.