Proprietarul Man United, apel către UE să ia măsuri pentru a salva industria chimică europeană

Sir Jim Ratcliffe le-a cerut legislatorilor europeni să reducă presiunea asupra costurilor asupra companiilor chimice, altfel „nu va mai rămâne o industrie chimică de salvat”.

„În opinia mea, nu mai este mult timp până când vom vedea un declin catastrofal al industriei chimice din Europa”, a spus el, potrivit Sky News.

„Cea mai mare problemă” cu care se confruntă companiile din domeniu sunt costurile ridicate la gaze și electricitate. UE trebuie să fie „mai reactivă” în ceea ce privește tarifele pentru a proteja concurența, a adăugat britanicul.

Costurile ar trebui reduse prin reducerea taxelor, a sarcinilor de reglementare și prin reintroducerea permiselor de poluare gratuite, a adăugat președintele Ineos.

Raportul Oxford Economics arată că până la 1,2 milioane de persoane sunt angajate direct de companiile chimice din Europa. Ineos, cel mai mare producător european al unor substanțe chimice și una dintre cele mai mari firme chimice din lume, a renunțat la 60 de locuri de muncă la fabrica sa de acetil din Hull la începutul săptămânii.