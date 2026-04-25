Protest la Varșovia: comunitatea LGBT cere recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex 

Câteva sute de persoane au protestat sâmbătă în Varșovia, cerând autorităților să aplice deciziile instanțelor care obligă statul polonez să recunoască, în scopuri administrative, căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit tvpworld.com.

Manifestația a fost organizată de mai multe organizații LGBT și condusă de activistul Bart Staszewski, care a acuzat guvernul că ignoră hotărâri judecătorești „istorice”.

Decizii europene ignorate

Protestul vine la o lună după ce Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a decis că autoritățile trebuie să recunoască oficial căsătoriile între persoane de același sex realizate în alte țări UE, într-un caz privind doi cetățeni polonezi căsătoriți în Germania.

Hotărârea instanței poloneze a urmat unei decizii similare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că statele membre sunt obligate să recunoască astfel de căsătorii, cel puțin din punct de vedere administrativ. Nerespectarea acestei obligații, au avertizat judecătorii europeni, încalcă drepturile cetățenilor Uniunii.

„Egalitatea nu este un slogan”

Protestatarii s-au adunat în fața sediului premierului Donald Tusk, purtând pancarte cu mesaje precum „Egalitate în căsătorie”, „Împreună nu vom renunța la egalitate” și „Gata cu segregarea în căsătorie”.

„Egalitatea și statul de drept nu sunt sloganuri goale”, a declarat Bart Staszewski, explicând că manifestația urmărește să atragă atenția asupra lipsei de acțiune a autorităților.

Activistul i-a adresat direct întrebări premierului, criticând faptul că, la șase luni de la decizia instanței, nu au fost luate măsuri concrete.

„De ce căsătoriile încheiate într-o țară a Uniunii Europene – Germania, Danemarca, Franța, Spania – nu sunt recunoscute în Polonia?”, a întrebat acesta.

„De ce nu vreți să dărâmați acest zid care încă ne separă de o Europă democratică?”

Presiune din partea societății civile

Protestul are loc într-un context de presiune tot mai mare asupra guvernului. La începutul săptămânii, peste 100 de organizații neguvernamentale au criticat autoritățile pentru neaplicarea deciziilor instanțelor.

Potrivit agenției de presă PAP, manifestația s-a desfășurat fără incidente.

Obstacole legislative și opoziție politică

De partea sa, Ministerul de Interne a transmis că implementarea completă a deciziilor Curtea de Justiție a Uniunii Europene necesită modificări legislative, inclusiv introducerea unei proceduri de transcriere a căsătoriilor.

Chiar și în aceste condiții, hotărârile instanțelor nu echivalează cu legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex în Polonia, unde subiectul rămâne puternic contestat de grupările conservatoare.

Totuși, deciziile obligă autoritățile să trateze aceste uniuni ca fiind valide din punct de vedere administrativ – un pas considerat esențial de activiști în direcția recunoașterii depline a drepturilor.