Prima pagină » Știri externe » Proteste față de turism într-un oraș din Spania. Mașini închiriate vandalizate și mesaje pe pereți

Proteste față de turism într-un oraș din Spania. Mașini închiriate vandalizate și mesaje pe pereți

Un nou protest față de turismul excesiv s-a produs pe insula Mallorca din Spania. Mai multe mașini închiriate au fost vandalizate, iar pe pereții unor clădiri au apărut mesaje împotriva turiștilor. Incidentele au loc chiar înainte de startul sezonului de vacanță din insula spaniolă.
Proteste față de turism într-un oraș din Spania. Mașini închiriate vandalizate și mesaje pe pereți
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 15:19, Știri externe

Demonstrațiile împotriva turiștilor au devenit violente la Mallorca, potrivit Express. Localnicii au distrus anvelopele unor mașini de închiriat folosite de turiști și au scris mesajul „Turiști, plecați acasă” pe pereții unor clădiri.

Incidentele s-au produs la Artà, un orășel situat pe coasta de nord-est a insulei Mallorca. Localitatea este căutată de turiști datorită peisajelor sale fermecătoare și a atmosferei relativ liniștite, comparativ cu stațiunile mult mai animate ale insulei.

Primarul din Artà a condamnat „actele de vandalism”, iar poliția a început o anchetă.

Protestele provocate de turismul excesiv s-au înmulțit în Spania după pandemia COVID 19. Anul trecut, în doar două luni de vară Spania a primit peste 22 de milioane de turiști. Autoritățile locale au încercat să ia diferite măsuri în favoarea localnicilor care se plâng de aglomerație, de poluare și mai ales de chiriile în creștere.

În Insulele Baleare au fost introduse restricții privind consumul de alcool și petrecerile cu barca. De asemenea, se vorbește despre reducerea numărului de vapoare de croazieră care au voie să intre în porturi și despre eliminarea din sistem a zeci de mii de locuințe de închiriat.

