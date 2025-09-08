Proteste violente în Nepal după interzicerea mai multor rețele de socializare

Zecii de mii de protestatari au înconjurat clădirea parlamentului nepalez, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Autoritățile au impus o interdicție de circulație în jurul Parlamentului, Secretariatului Guvernamental, Palatului Prezidențial și în zone importante ale orașului.

Blocarea platformelor vine după ce guvernul a introdus un proiect de lege ce cere rețelelor sociale să se înregistreze oficial în Nepal și să numească un birou local de legătură.

Măsura a fost criticată pe scară largă de organizațiile pentru drepturile omului, fiind văzută ca un instrument de cenzură.

Nepal a mai impus în trecut restricții similare, inclusiv interzicerea TikTok în 2023, decizia ridicată ulterior, după ce aplicația și-a asumat respectarea legislației locale.

Protestatarii, majoritatea tineri, au scandat: „Stop blocării rețelelor sociale, stop corupției, nu social media!”, în semn de nemulțumire față de restricțiile impuse.