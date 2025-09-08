Prima pagină » Știri externe » Proteste violente în Nepal după interzicerea mai multor rețele de socializare

Proteste violente în Nepal după interzicerea mai multor rețele de socializare

Zeci de mii de protestatari au ieșit luni pe străzile din Katmandu pentru a protesta față de decizia guvernului de a bloca majoritatea platformelor de social media, considerând că măsura limitează dreptul la liberă exprimare, informează AP News.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
08 sept. 2025, 12:25, Social

Zecii de mii de protestatari au înconjurat clădirea parlamentului nepalez, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Autoritățile au impus o interdicție de circulație în jurul Parlamentului, Secretariatului Guvernamental, Palatului Prezidențial și în zone importante ale orașului.

Blocarea platformelor vine după ce guvernul a introdus un proiect de lege ce cere rețelelor sociale să se înregistreze oficial în Nepal și să numească un birou local de legătură.

Măsura a fost criticată pe scară largă de organizațiile pentru drepturile omului, fiind văzută ca un instrument de cenzură.

Nepal a mai impus în trecut restricții similare, inclusiv interzicerea TikTok în 2023, decizia ridicată ulterior, după ce aplicația și-a asumat respectarea legislației locale.

Protestatarii, majoritatea tineri, au scandat: „Stop blocării rețelelor sociale, stop corupției, nu social media!”, în semn de nemulțumire față de restricțiile impuse.