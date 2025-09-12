Nepal. Președintele dizolvă parlamentul și anunță alegeri parlamentare pentru 5 martie

Președintele Nepalului, Ramchandra Paudel, a desființat parlamentul vineri seara și a anunțat data noilor alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026.

Decizia a venit la solicitarea noului prim-ministru, Sushila Karki, conform biroului prezidențial citat de AFP.

„La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026”, a precizat pentru AFP Kiran Pokharel, purtător de cuvânt al președinției.

Această criză politică, considerată cea mai severă de la dispariția monarhiei în 2008, a început luni, după ce poliția a deschis focul asupra tinerilor care protestau împotriva blocării rețelelor sociale și a corupției politice.

Aproximativ douăzeci de persoane au murit, iar câteva sute au suferit răni grave.

Marți, fostul premier Khadga Prasad Oli a încercat să își reia funcția prin restabilirea accesului la Facebook, YouTube și X. Acesta a promis și o anchetă „independentă” asupra acțiunilor poliției.

Cu toate acestea, situația din Nepal nu s-a calmat, iar grupuri de protestatari au revenit în stradă, unde au vandalizat clădiri publice și locuințe ale liderilor politici, scrie Le Figaro.

Clădirea parlamentului a fost incendiată, la fel și reședința fostului premier.

În fața presiunii publice care a existat în ultima săptămână, Khadga Prasad Oli, care este lider, în vârstă de 73 de ani, al Partidului Comunist Nepalez (Maoist), și-a anunțat demisia.

Confruntările din ultimele zile au făcut „cel puțin 51 de morți (…) de la începutul săptămânii, inclusiv 21 de protestatari și trei polițiști”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliției, Binod Ghimire.