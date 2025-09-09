Casele liderilor politici din Nepal, incendiate pe fondul protestelor față de interdicția rețelelor

Relatările locale și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale au arătat manifestanți atacând reședințele liderilor politici de top din Kathmandu și din împrejurimi. A fost impusă stare de asediu în capitală și în alte orașe, iar școlile din Kathmandu au fost închise.

Printre casele incendiate s-au numărat cele ale lui Sher Bahadur Deuba, liderul celui mai mare partid, ale președintelui Ram Chandra Poudel, ministrului de interne Ramesh Lekhak și ale liderului Partidului Comunist Maoist din Nepal, Pushpa Kamal Dahal. O școală privată deținută de soția lui Deuba, Arzu Deuba Rana, actual ministru de externe, a fost de asemenea incendiată.

Protestul în masă și atacul asupra parlamentului de luni au pornit ca opoziție față de interdicția platformelor de social media, dar au fost alimentate de nemulțumirea crescândă a populației față de partidele politice, acuzate de corupție.

„Am venit să protestez față de corupția masivă din țara noastră”, a spus un student. „Țara a ajuns într-o asemenea stare încât pentru tineri nu mai există niciun motiv să rămânem aici”.

„Ceea ce cerem este pace și sfârșitul corupției, astfel încât oamenii să poată munci și trăi înapoi în țară”, a adăugat el.

Mai multe proteste au fost raportate marți, în ciuda stării de asediu pe termen nelimitat din capitală.

„Pedepsiți criminalii din guvern. Opriți uciderea copiilor”, scandau manifestanții, în timp ce poliția le cerea prin megafoane să se întoarcă acasă.

Mai multe rețele sociale populare, inclusiv Facebook, X și YouTube, au fost blocate la începutul lunii septembrie în Nepal, după ce nu au respectat noua cerință de a se înregistra și de a accepta supravegherea guvernamentală.

Protestele de luni împotriva interdicției au adunat zeci de mii de oameni la Kathmandu, iar mulțimea a înconjurat clădirea parlamentului înainte ca poliția să deschidă focul asupra demonstranților. Nouăsprezece persoane au fost ucise.