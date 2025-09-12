Revolta violentă a „Gen Z” din Nepal: Fosta șefă a Curții Supreme ar putea deveni premier interimar

Fosta șefă a Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, urmează să fie numită premier interimar, au declarat vineri surse apropiate discuțiilor, după ce demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli a pus capăt celor mai grave tulburări din ultimii ani.

Protestele declanșate de interdicția temporară a rețelelor sociale, între timp anulată, au degenerat în violențe care au provocat moartea a 34 de persoane și rănirea a peste 1.300 în această săptămână, în timp ce poliția încerca să disperseze mulțimile.

„Sushila Karki va fi numită prim-ministru interimar. Asta se va întâmpla astăzi”, a declarat un expert constituțional consultat de președintele Ramchandra Paudel și de șeful armatei, Ashok Raj Sigdel, sub protecția anonimatului.

Potrivit sursei, numirea vine pe fondul sprijinului puternic al tinerilor protestatari cunoscuți drept „Gen Z”.