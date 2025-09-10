Armata nepaleză intervine pentru restabilirea controlului în urma protestelor

Soldații nepalezi patrulează străzile capitalei, instituind puncte de control pentru vehicule și trecători, reamintind cetățenilor despre restricțiile impuse de autorități.

Intervenția militarilor marchează o schimbarea în abordarea autorităților, întrucât armata este mobilizată rar în astfel de situații, întrucât poliția nu a reușit să gestioneze protestele devenite violente.

Manifestațiile au început luni, în urma interzicerii mai multor rețele de socializare, dar au escaladat rapid după ce poliția a deschis focul asupra manifestanților, ucigând 19 persoane.

Deși interdicția asupra platformelor a fost ridicată marți, protestele s-au amplificat, alimentate de nemulțumiri legate de corupție și de privilegiile clasei politice.

În cursul zilei de marți, clădiri ale instituțiilor de stat, inclusiv sediul parlamentului și reședința premierului, au fost incendiate, iar unii lideri politici, precum ministrul de Externe, Sher Bahadur Deuba au fost atacțai de protestatari.

Ca urmare a protestelor, premierul Khadga Prasad Oli și-a anunțat demisia, urmând să conducă un guvern interimar, până când un nou Executiv va fi numit.