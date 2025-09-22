Nepal înfiinţează o comisie de anchetă în urma violenţelor din cadrul protestelor anticorupţie

Noul guvern de la Kathmandu, condus de fosta judecătoare la Curtea Supremă, Sushila Karki a anunţat, luni, crearea unei comisii de anchetă în urma violenţelor din cadrul protestelor Gen-Z.

Ministrul Finanţelor, Rameshwore Khanal, a anunţat că a fost impus un termen de trei luni, timp în care comisia să finalizeze ancheta.

Khanal a declarat: „Comisia va investiga pierderile de vieţi omeneşti şi de bunuri în timpul protestelor, excesele ambelor părţi şi persoanele implicate în actele de incendiere şi vandalism”.

Protestele au început la începutul lunii împotriva corupţiei şi lipsei locurilor de muncă, devenind cele mai violente proteste din istoria recentă a Nepalului.

Peste 2.100 de persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri publice precum Guvernul, Parlamentul şi Curtea Supremă, dar şi mall-uri şi magazine, au fost incendiate.

Fostul prim-ministru Oli a cerut o anchetă, negând că guvernul său ar fi ordonat poliţiei să deschidă focul, subliniind că manifestaţiile au fost infiltrate de persoane din exterior şi că poliţia nu avea în dotare armele care ar fi fost folosite împotriva mulţimii.