Premierul Nepalului demisionează după protestele violente împotriva interdicției rețelelor sociale și a corupției

Premierul Nepalului, Khadga Prasad Oli, a demisionat marți, după mai multe zile de proteste violente declanșate de o interdicție controversată a rețelelor sociale și de furia publică tot mai mare față de corupție, scrie AP.

Decizia a venit la o zi după ce poliția a deschis focul asupra manifestanților din Kathmandu, ucigând 19 persoane și amplificând revolta populară.

Intervenție violentă a forțelor de ordine

Protestele, inițial declanșate de decizia guvernului de a bloca principalele platforme de social media, s-au transformat rapid într-o mișcare de masă alimentată de frustrarea față de corupție și disfuncțiile politice.

Manifestanții au atacat și incendiat casele unor lideri politici de rang înalt, printre care președintele Ram Chandra Poudel și fostul premier Sher Bahadur Deuba.

Poliția a răspuns cu focuri de armă, rănind zeci de oameni și sporind temerile legate de intensificarea violenței.

Furia publică față de corupție

Numeroși protestatari și-au exprimat nemulțumirea față de corupția sistemică, despre care spun că i-a furat tineretului nepalez oportunitățile și i-a forțat pe mulți să emigreze.

Studenți și activiști au declarat că vor continua protestele până la îndepărtarea guvernului, acuzând administrația lui Oli de trădarea poporului. În ciuda unei interdicții stricte de circulație, manifestațiile au continuat în Kathmandu, cu scandări pentru justiție și responsabilitate.

Interdicția rețelelor sociale, în centrul revoltei

În centrul tensiunilor s-a aflat tentativa guvernului de a impune controale stricte asupra rețelelor sociale.

Proiectul de lege prevedea ca platformele să se înregistreze local și să accepte o supraveghere extinsă, lucru pe care criticii l-au catalogat drept cenzură.

Facebook, YouTube și X au refuzat să se conformeze, ceea ce a dus la interdicție. Organizațiile pentru drepturile omului au condamnat măsura ca fiind un atac la libertatea de exprimare.