Unsprezece morți la protestele din Nepal împotriva interzicerii rețelelor de socializare

Manifestațiile au izbucnit după ce guvernul a interzis platforme precum Facebook, X și YouTube, pe motiv că acestea nu s-au înregistrat oficial în Nepal și nu au acceptat supravegherea autorităților.

Zecii de mii de protestatari au înconjurat clădirea parlamentului nepalez

Poliția a încercat inițial să disperseze mulțimea cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, dar, depășită numeric, s-a retras în clădirea Parlamentului înainte de a deschide focul.

Bilanțul preliminar arată moartea a 11 protestatari și rănirea gravă a alți 58, muți fiind loviți de gloanțe în zona capului sau a pieptului.

În jurul spitalelor, familiile victimelor s-au strâns, în timp ce oameni au format cozi la centrele de donare de sânge.

Blocarea platformelor vine după ce guvernul a introdus un proiect de lege ce cere rețelelor sociale să se înregistreze oficial în Nepal și să numească un birou local de legătură.

Măsura a fost criticată pe scară largă de organizațiile pentru drepturile omului, fiind văzută ca un instrument de cenzură.

Nepal a mai impus în trecut restricții similare, inclusiv interzicerea TikTok în 2023, decizia ridicată ulterior, după ce aplicația și-a asumat respectarea legislației locale.