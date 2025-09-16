Australia avertizează platformele de socializare: Nu ar trebui să se verifice vârsta tuturor utilizatorilor înainte de interzicerea accesului copiilor

Guvernul a publicat linii directoare privind modul în care platforme precum TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X și Instagram ar trebui să aplice prima interdicție din lume privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, începând cu 10 decembrie. Acesta afirmă că verificarea vârstei tuturor deținătorilor de conturi ar fi nerezonabilă.

„Considerăm că ar fi nerezonabil ca platformele să reverifice vârsta tuturor”, a declarat Julie Inman Grant, comisarul australian pentru siguranța electronică, care a redactat liniile directoare. Utilizarea cuvântului „reverificat” sugerează că platformele dispun deja, de obicei, de date suficiente pentru a verifica dacă un utilizator are peste 16 ani, potrivit AP.

Ea a afirmat că platformele dispun de „tehnologie de targetare” pentru a se concentra asupra persoanelor sub 16 ani.

„Ne pot viza cu o precizie mortală când vine vorba de publicitate. Cu siguranță pot face acest lucru în jurul vârstei unui copil”, a adăugat ea.

Parlamentul australian a adoptat interdicția anul trecut, acordând platformelor un an pentru a elabora modalitățile de punere în aplicare a acesteia. Platformele se confruntă cu amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari) pentru eșecuri sistemice în prevenirea deținerii de conturi de către copii cu vârsta sub 16 ani.

Criticii legislației

Criticii legislației se tem că interzicerea accesului copiilor mici la rețelele sociale va afecta confidențialitatea tuturor utilizatorilor care trebuie să demonstreze că au peste 16 ani.

Inman Grant a declarat că afirmațiile potrivit cărora interdicția ar supune fiecare titular de cont australian unei verificări a vârstei sunt o „tactică de intimidare”.

Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a declarat că guvernul încearcă să păstreze datele utilizatorilor platformelor cât mai confidențiale posibil.

„Aceste platforme de socializare știu deja foarte multe despre noi”, a spus Wells. „Dacă sunteți pe Facebook, de exemplu, din 2009, atunci ei știu că aveți peste 16 ani. Nu este nevoie de verificare”.

Wells și Inman Grant vor călători săptămâna viitoare în Statele Unite pentru a discuta liniile directoare cu proprietarii platformelor.

Inman Grant a declarat că platformele vor trebui să demonstreze agenției sale că iau „măsuri rezonabile” pentru a exclude copiii cu vârsta sub 16 ani.

„Nu ne așteptăm ca toate conturile persoanelor sub 16 ani să dispară ca prin minune pe 10 decembrie”, a spus Inman Grant. „Vom analiza eșecurile sistemice în aplicarea tehnologiilor, politicilor și proceselor”.

Lisa Given, expertă în științe informaționale la Universitatea RMIT din Melbourne, a declarat pentru Australian Broadcasting Corp. că abordarea guvernului recunoaște că tehnologiile de verificare a vârstei pot comite erori.

„Fiecare platformă va decide cum va respecta aceste cerințe și va fi interesant să vedem dacă vor testa limitele definiției „măsurilor rezonabile””, a spus Given.