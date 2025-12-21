Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Revoluției din Piața Universității

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Revoluției din Piața Universității

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la Monumentul dedicat victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității.
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Revoluției din Piața Universității
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
21 dec. 2025, 10:24, Social

Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor comemorative organizate la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.

Prin acest gest, președintele a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în timpul Revoluției și a subliniat importanța memoriei și a valorilor pentru care s-a luptat atunci.

Monumentul din Piața Universității este unul dintre principalele locuri simbolice ale Revoluției Române, fiind asociat cu protestele și confruntările care au contribuit la căderea regimului comunist.

Recomandarea video

BREAKING Fete din România în Dosarul Epstein / Finanțatorul american a trimis zeci de mii de euro unei femei din Iași
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Cancan
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Din ce sunt făcuți, de fapt, „cârnăciorii” de post din Kaufland. Avem lista completă de ingrediente
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor