Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Revoluției din Piața Universității

Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor comemorative organizate la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.

Prin acest gest, președintele a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în timpul Revoluției și a subliniat importanța memoriei și a valorilor pentru care s-a luptat atunci.

Monumentul din Piața Universității este unul dintre principalele locuri simbolice ale Revoluției Române, fiind asociat cu protestele și confruntările care au contribuit la căderea regimului comunist.