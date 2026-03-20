Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare din Iran, ucis de SUA și Israel într-un atac

Un purtător de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, împreună cu adjunctul său pentru relații publice, Ali Mohammad Naini, au fost uciși în atacuri atribuite Statelor Unite și Israelului, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Incidentul a fost raportat vineri și a fost confirmat oficial de autoritățile de la Teheran, relatează Reuters.

Nu se menționează ora exactă a atacului sau dacă acesta a avut loc în timpul valurilor de atacuri de la miezul nopții. Unele lovituri au vizat estul Teheranului, iar altele au afectat orașe precum Karaj, Kerman, portul Bandar Lengeh și Kashan.

Naini, originar din Kashan, deținea gradul de general de brigadă secund în IRGC și avea 68 de ani. A fost numit purtător de cuvânt al organizației în 2024.

Miercuri noapte, televiziunea națională a difuzat o declarație de-ale sale: „Avem capacitatea chiar și în război de a produce rachete”.