Președintele rus Vladimir Putin a declarat că noua generație de lideri politici ai Rusiei trebuie să provină dintre veteranii războiului din Ucraina, subliniind viziunea sa asupra guvernării pe termen lung a țării, scrie NewsWeek.

Declarația reflectă o consolidare continuă a naționalismului radical, asigurând loialitatea atât față de stat, cât și față de moștenirea sa.

Succesiune prin experiența de război

Adresându-se facțiunilor din Duma de Stat, Putin a subliniat că veteranii care și-au pus în pericol sănătatea și viața în Ucraina trebuie promovați în funcții de conducere.

Insistând asupra experienței de război ca o condiție esențială, el trasează direcția succesiunii în cadrul elitei politice ruse.

Naționalism dincolo de mandatul lui Putin

Această mișcare scoate în evidență absența unei opoziții semnificative în Rusia, unde domnia lui Putin a marginalizat de mult timp vocile alternative.

Apelul său garantează că valorile naționaliste, formate pe câmpul de luptă, vor rămâne centrale în guvernare chiar și după plecarea sa.

„Trebuie să căutăm, să găsim și să promovăm oameni care sunt neînfricați în slujirea Patriei”, a declarat Putin, potrivit agenției TASS.

Astfel de persoane, a adăugat el, ar trebui să devină succesori însărcinați cu ghidarea viitorului politic al Rusiei.