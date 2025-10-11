Qatarul a autorizat să construiască o unitate militară pe o bază aeriană americană

Anunţul vine la scurt timp după ce preşedintele Trump a semnat un decret prin care promite să apere acest stat din Golf împotriva atacurilor, în urma loviturilor aeriene israeliene care au vizat liderul Hamas din Doha.

„Semnăm un acord privind construirea unei baze aeriene emirateze pe baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a declarat Pete Hegseth la Pentagon, alături de ministrul apărării qatarez, şeicul Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

Această bază „va găzdui un contingent de avioane F-15 qatareze şi piloţi pentru a consolida antrenamentul nostru comun”, a subliniat el. Potrivit site-ului său web, baza aeriană Mountain Home găzduieşte în prezent o escadrilă de avioane de vânătoare din Singapore.

Pete Hegseth a mulţumit, de asemenea, Qatarului pentru „rolul considerabil” pe care l-a jucat ca mediator în negocierile care au dus la un acord între Israel şi Hamas, precum şi pentru ajutorul acordat în eliberarea unui cetăţean american din Afganistan. Ministrul qatarez a salutat „parteneriatul solid şi durabil” şi „relaţiile strânse în domeniul apărării” dintre cele două ţări. Baza aeriană Al Udeid din Qatar este cea mai mare instalaţie militară a Washingtonului din Orientul Mijlociu.

Relaţiile strânse dintre Trump şi liderii din Qatar au stârnit întrebări, în special din cauza cadoului oferit preşedintelui american, un Boeing 747 destinat să fie folosit ca avion prezidenţial, potrivit Le Figaro.

Deşi acest proiect de instalare a Qatarului în Idaho pare să fi fost în pregătire încă din mandatul democratului Joe Biden, acordul a stârnit îngrijorări, în special din partea Laurei Loomer, o figură a extremei drepte americane, în general aliată cu Trump.