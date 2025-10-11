Radu Miruţă, despre AI Factory: Trecem de la ambiţie la infrastructură

„Treptat, trecem de la ambiţie la infrastructură. Uniunea Europeană tocmai a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, iar România va găzdui una dintre aceste „AI Factories”. Aceste centre oferă supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii, accelerând cercetarea şi inovarea în AI. România va avea acces la infrastructură de top şi la parteneriate europene, transformând ideile inovatoare în produse concrete”, spune Radu Miruţă, pe Facebook.

Astfel, România va avea acces la tehnologie de vârf, la susţinere pentru startup-uri şi companii, va avea loc o creştere a competitivităţii României şi va avea acces la educaţie şi dezvoltarea competenţelor digitale.

„România are şansa să fie nu doar utilizator, ci creator de tehnologie de vârf. Pas cu pas, construim viitorul digital al ţării noastre. Această iniţiativă completează demersurile pentru Black Sea AI Gigafactory – proiectul prin care România îşi propune să devină unul dintre polii majori de calcul AI din Europa. Sunt preocupat ca România să nu fie doar spectator, ci să profite de toate oportunităţile oferite de digitalizare şi AI. Pas cu pas, construim un mediu economic mai competitiv şi sustenabil, bazat pe tehnologie şi inovaţie”, mai spune Miruţă.

Prin RO AI Factory, România va dispune de un supercomputer de ultimă generaţie dedicat aplicaţiilor AI şi va oferi universităţilor, startup-urilor şi instituţiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software şi programe de formare.

Domenii prioritare sunt: industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale şi sisteme autonome.