INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități (P)

Potrivit Infrastructură 5, proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de mobilitate și siguranță pentru toți locuitorii zonei.

„Noile rampe nu vin doar în sprijinul persoanelor cu dizabilități, ci și al părinților cu cărucioare, al vârstnicilor sau al celor care întâmpină dificultăți în deplasare. Prin aceste investiții, dorim să consolidăm un mediu urban incluziv, în care accesul egal și respectul pentru nevoile fiecărui cetățean să fie principii de bază.

Finalizarea acestor lucrări reprezintă încă un pas în direcția dezvoltării unei comunități mai unite și mai prietenoase, în care fiecare locatar să se bucure de condiții optime de trai și de siguranță în spațiul public”, transmite Infrastructură 5.