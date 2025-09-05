RAPORT OMM: Incendiile de vegetație alimentează poluarea aerului

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că poluarea aerului ambiental cauzează 4,5 milioane de decese premature anual, iar raportul OMM pentru 2024 a evidențiat zone cu poluare intensă în locuri care au experimentat incendii puternice, precum bazinul Amazonului, Canada, Siberia și Africa centrală.

Pe măsură ce încălzirea globală, determinată în principal de emisiile de combustibili fosili, modifică tiparele meteorologice, incendiile forestiere au devenit mai frecvente și mai extinse la nivel mondial, adăugând particule în atmosferă produse și de arderea cărbunelui, petrolului, gazelor, lemnului, precum și de transport și agricultură.

„Incendiile forestiere reprezintă un contributor major la poluarea cu particule, iar problema se va agrava pe măsură ce clima se încălzește, punând în pericol infrastructura, ecosistemele și sănătatea umană”, a declarat OMM într-un comunicat.

Secretarul general adjunct Ko Barrett a adăugat: „Schimbările climatice și calitatea aerului nu pot fi abordate separat. Ele trebuie tratate împreună pentru a proteja planeta, comunitățile și economiile noastre”.

Deși raportul OMM se referă la anul 2024, organizația a menționat că incendiile forestiere record din sudul Europei de anul acesta au contribuit, de asemenea, la poluarea aerului pe întreg continentul.

Totuși, există și semne pozitive. Poluarea cu particule din estul Chinei a scăzut datorită eforturilor de reducere a emisiilor.