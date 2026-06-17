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Rapperul Mystikal, condamnat la 20 de ani de închisoare în cazul unui viol în Louisiana

Rapperul Mystikal, care a primit mai multe nominalizări la premiile Grammy la începutul anilor 2000, va executa 20 de ani de închisoare pentru că a violat o femeie în casa sa din Louisiana, în 2022.
Rapperul Mystikal, condamnat la 20 de ani de închisoare în cazul unui viol în Louisiana
sursa foto: pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 05:34, Știri externe
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Mystikal, al cărui nume real este Michael Lawrence Tyler, a pledat vinovat de viol de gradul trei în martie, cu o limită a pedepsei de 20 de ani, cu cinci ani mai puțin decât pedeapsa maximă pentru infracțiune. Acordul său de recunoaștere a vinovăției a redus acuzația de viol de gradul întâi, care se traduce automat printr-o condamnare pe viață, potrivit AP.

Cu câteva zile înainte de audierea de condamnare de marți, el a cerut unui judecător să-și retragă pledoaria de vinovăție, spunând că „nu a avut suficiente oportunități să analizeze pe deplin consecințele”, potrivit WBRZ, afiliată ABC .

Victima a vorbit în instanță înainte de pronunțarea sentinței și a cerut judecătorului să-i dea lui Mystikal pedeapsa maximă, a relatat WBRZ. Ea ar fi spus că rapperul a lovit-o cu pumnul, a strangulat-o, i-a smuls codițele și a violat-o la domiciliul său din Prairieville, la aproximativ 29 de kilometri de Baton Rouge.

Mystikal a fost deținut fără cauțiune la închisoarea Ascension de la arestarea sa în 2022.

Nominalizat la premiile Grammy

Rapperul din Louisiana a devenit cunoscut la nivel național în anii 1990 și este cunoscut pentru hitul său din 2000, „Shake Ya A(asterisk)(asterisk)”, care a fost nominalizat la premiul Grammy la categoria cea mai bună interpretare solo de rap.

În 2003, a pledat vinovat de agresiune sexuală și a fost condamnat la șase ani de închisoare. În același an, a fost nominalizat la premiile Grammy la două categorii: cel mai bun album rap pentru „Tarantula” și cea mai bună interpretare solo rap masculină pentru single-ul său „Bouncin’ Back (Bumpin’ Me Against The Wall)”.

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