Războiul din Ucraina, ziua 1.350 | UE promite sprijin energetic de urgență pentru Ucraina / Atacuri în Ucraina la nord de Dunăre. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon dislocate la Fetești

MApN: Atacuri în Ucraina la nord de Dunăre. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon dislocate la Fetești

Două aeronave F-16 dislocate la Fetești și două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer după natacuri ale Federației Ruse la nord de Dunăre, în Ucraina, transmite, marți dimineața, Ministerul Apărării din România.

UE promite sprijin energetic de urgență pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat luni cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, despre perspectiva aderării țării sale la UE și despre sprijinul energetic în iarna viitoare.

Zelenski a declarat că „există toate motivele să sperăm la un rezultat pozitiv” în ceea ce privește aspirațiile Ucrainei de a deveni membră a UE. De asemenea, i-a mulțumit lui von der Leyen pentru angajamentul blocului comunitar de a oferi sprijin țării sale pe timpul iernii.

„Ursula a vorbit despre coordonarea cu diverse instituții și țări și despre fondurile care vor fi alocate pentru a ajuta sectorul nostru energetic. Acestea ar putea fi contribuții foarte semnificative și vom lucra pentru a le spori. Am convenit că echipele noastre vor începe să lucreze la implementarea tuturor acordurilor noastre în această săptămână și am convenit asupra unor contacte și pași suplimentari”, a concluzionat el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat luni sprijinul Bruxelles-ului pentru Ucraina în timpul iernii care urmează, anunțând că UE va oferi sprijin energetic de urgență țării devastate de război, scrie Baha.

„În același timp, lucrăm la opțiuni pentru a asigura asistența financiară susținută necesară Ucrainei. Mâine vom adopta Pachetul nostru de Extindere, care va saluta angajamentul remarcabil al Ucrainei față de parcursul său european din ultimul an. Mesajul Comisiei este clar: Ucraina este pregătită să meargă mai departe”, a scris ea pe X.

În mod similar, NATO a declarat că va ajuta Ucraina să „ trecă peste ” iarnă, în contextul conflictului continuu al țării cu Rusia.

Zelenski, vizită din SUA pentru a discuta un acord privind dronele

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că reprezentanți ai Statelor Unite vor vizita țara sa săptămâna viitoare pentru a discuta un posibil acord privind livrările de drone.

Vorbind la conferința sa de presă obișnuită, Zelenski și-a reiterat speranța că Ucraina va putea produce între 600 și 800 de interceptoare de drone până la sfârșitul lunii noiembrie și le va folosi împotriva atacurilor aeriene ale Rusiei.

Întrebat despre o presupusă propunere de pace în 12 puncte la care lucrează țările europene și a cărei implementare ar fi supravegheată de președintele american Donald Trump, Zelenski a insistat că nu există un plan clar în acest moment.

UE va lăuda „angajamentul remarcabil” al Ucrainei față de candidatura la aderare, dar va avertiza asupra unui regres în ceea ce privește anticorupția, într-un raport cheie

Ucraina a demonstrat un „angajament remarcabil” față de candidatura sa la UE, în ciuda războiului aprins purtat de Rusia, dar trebuie să inverseze urgent tendințele negative în lupta împotriva corupției și să intensifice reformele statului de drept, se așteaptă ca Comisia Europeană să afirme în proiectul său de raport privind extinderea, consultat de Kyiv Independent.

„În ciuda circumstanțelor foarte dificile în care se află țara din cauza războiului de agresiune al Rusiei , Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil față de calea aderării la UE în ultimul an”, se așteaptă să se precizeze în proiectul de raport.

Comisia urmează să decidă că Ucraina a îndeplinit, de asemenea, condițiile pentru a deschide trei dintre cele șase clustere de aderare la UE, care trebuie apoi adoptate și închise pentru ca o țară să fie considerată pregătită să adere la uniune.

„Evaluarea Comisiei este că Ucraina a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide clusterul unu (principii fundamentale), precum și clusterele șase (relații externe) și doi (piața internă). Comisia se așteaptă ca Ucraina să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru a deschide celelalte trei clustere până la sfârșitul anului”, adaugă aceasta.

În ciuda prezentării pozitive a raportului care urmează să apară asupra pregătirii Ucrainei de a avansa negocierile de aderare, nu se așteaptă deschiderea în curând a unor clustere de finanțare, deoarece Ungaria rămâne singurul blocant al candidaturii Kievului.

Explozii au zguduit o instalație de muniție din regiunea ocupată Luhansk

Explozii au zguduit un depozit de muniții rusesc în regiunea ocupată Luhansk și în mai multe regiuni din Rusia, au relatat presa locală în noaptea de 4 noiembrie.

Ucraina va deschide birouri de producție pentru apărare la Berlin și Copenhaga în acest an, a declarat Zelenski

„Primele două capitale vor fi reprezentanții noștri. Acestea sunt Berlin și Copenhaga. Acest lucru se va întâmpla anul acesta”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.