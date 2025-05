Războiul din Ucraina, ziua 1183. Trump ezită să impună sancțiuni Rusiei din motive economice / Polonia va judeca un suspect implicat într-un presupus complot rusesc de asasinare a lui Zelenski

Trump ezită să impună sancțiuni Rusiei din motive economice

Potrivit The New York Times, un oficial de la Casa Albă, sub protecția anonimatului, a dezvăluit că președintele SUA Donald Trump s-a opus adoptării de sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că acestea ar putea împiedica obiectivul său de a „maximiza oportunitățile economice pentru americani”.

UE își va restructura serviciul diplomatic și va pune accent pe aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Uniunea Europeană intenționează să reducă dimensiunea serviciului său diplomatic – Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) – și să realoce resurse către priorități strategice, inclusiv aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, potrivit unui raport publicat de POLITICO pe 20 mai.

Polonia va judeca un suspect implicat într-un presupus complot rusesc de asasinare a lui Zelenski

Procurorii polonezi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că intenționa să sprijine serviciile de informații externe ale Rusiei într-o posibilă tentativă de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au anunțat autoritățile pe 20 mai.

Senatorii americani cer împreună repatrierea copiilor ucraineni răpiți

Într-un gest rar de unitate bipartizană, un grup de senatori americani a introdus o rezoluție prin care solicită repatrierea miilor de copii ucraineni răpiți de Rusia, scrie The Kyiv Independent.

Rezoluția subliniază că niciun acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina nu ar trebui semnat înainte ca toți minorii să fie aduși în siguranță acasă.