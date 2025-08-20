Președintele Rusiei cere o garanție fermă că Ucraina nu va fi acceptată în NATO, ceea ce ar echivala cu o asigurare că poate reveni pentru noi teritorii mai târziu.

Informațiile serviciilor de apărare britanice au estimat marți că, în ritmul actual, forțelor lui Putin le-ar trebui peste patru ani și aproape două milioane de victime în plus, morți sau răniți, pentru a cuceri aceste regiuni prin forță. Asta pe lângă peste un milion de victime pe care Rusia le-a suferit deja, inclusiv 250.000 de soldați uciși sau dispăruți, considerați morți. Pentru a-și îndeplini cererile pe câmpul de luptă, Putin ar trebui să supună Rusia la o suferință de două ori mai mare decât până acum, riscând totodată o revoltă internă.

Un set de cereri atât de îndrăzneț și, în alte circumstanțe, nerealist arată că Putin, fost agent KGB și negociator experimentat, crede că îl poate păcăli pe președintele Donald Trump, scrie colonelul Tim Collins, fost ofițer al armatei britanice.

Istoria arată că acest război de agresiune, parte a ambițiilor mai mari ale lui Putin de a restaura vechiul imperiu rus și de a domina Europa, nu poate fi încheiat decât printr-o înfrângere a Rusiei care să ducă la o descurajare reală. Dar asta nu este ceea ce se negociază acum.

Viitoarea înfrângere a Occidentului, care ar putea rezulta dintr-un acord de pace incorect, nu ar însemna o repetare a Holocaustului, ci apariția unei Europe dominate de Rusia. Cei mai amenințați ar fi protestatarii tineri din campusuri și de pe străzi, precum și comunitatea LGBTQ+, care ar dispărea complet.