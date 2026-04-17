Regele Suediei, vizită oficială în Ucraina și discuții cu Volodimir Zelenski la Lviv 

Regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, se află într-o vizită oficială la Lviv, în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.
Nițu Maria
17 apr. 2026, 15:51, Știri externe

Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei se află vineri într-o vizită de stat oficială în Ucraina, mai exact în orașul Lviv, din vestul țării, relatează Ukrinform.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat această întâlnire dintre el și regele suedez în timpul unei declarații de presă comune cu acesta, chiar la Lviv, scrie svt.se.

„Astăzi, Majestatea Sa Regele Suediei se află într-o vizită în Ucraina. Este o mare onoare pentru noi. Vă mulțumim foarte mult, Majestate. Suntem recunoscători pentru sprijinul dumneavoastră constant acordat Ucrainei”, a declarat Zelenski.

El a declarat că Suedia se numără printre cei mai mari cinci donatori care sprijină forțele armate și populația Ucrainei. De asemenea, Zelenski a mulțumit Suediei pentru asistența pe care intenționează să o ofere în 2026.

Președintele ucrainean a adăugat că vizita Regelui a început cu onorarea eroilor ucraineni căzuți la datorie.

„Știu că aceasta este a doua dumneavoastră vizită de la independența Ucrainei. Sunteți un oaspete foarte binevenit. Vă mulțumesc”, a spus el.

Pe 19 februarie, guvernul suedez a anunțat un al 21-lea pachet de ajutor în valoare de aproape 12,9 miliarde SEK (aproximativ 1,42 miliarde de dolari), unul dintre cele mai mari pachete de asistență militară din istoria Suediei pentru Ucraina.

