Reportaj BBC: "Trupele ucrainene se împuşcă singure în braţ prin eliberarea orăşelelor" din Donbas

În ultima săptămână, trupele Gărzilor Naţionale ucrainene au avansat peste 20 de kilometri la est de orăşelul Liman, eliberat recent, în regiunea Doneţk. Acum ocupă o fostă poziţie rusă, într-o pădure, dar rămân în raza de atac a armatei ruse care se retrage. O parte a zonelor pe care Rusia vrea să le controleze "pentru totdeauna" se află deja în mâinile ucrainenilor. Iar Rusia este acum armata care se apără.

Un militar ucrainean, Oleksii, spune: "Mă simt în siguranţă aici, suntem pe teritoriul nostru şi chiar pământul mă va ajuta". Afirmă aceste lucruri, în pofida focurilor de armă din apropiere, a atacurilor cu obuze şi a zgomotului avioanelor ruse.

"Schimbarea norocului în conflict a echivalat cu o împuşcătură trasă în propriul braţ pentru trupele ucrainene. Există un sentiment palpabil de încredere între ei, chiar dacă sunt încă în raza atacurilor ruse", comentează Jonathan Beale, corespondent pe domeniul apărării al postului de televiziune BBC News.

Un alt militar, Ilia, ironizează o cască pierdută de un soldat rus: "Armata viitorului": "Un viitor foarte rău", adaugă un camarad ucrainean.

"Însă euforia trupelor ucrainene nu este împărtăşită mereu de localnicii eliberaţi de sub controlul trupelor ruse. Eliberarea vine cu o moştenire costisitoare. Cei care au supravieţuit atacurilor cu obuze se întreabă acum cum vor trece peste iarnă. Zeci de mi de oameni sunt fără electricitate şi apă curentă", notează Jonathan Beale, într-un reportaj intitulat "Trupele ucrainene se împuşcă singure în braţ prin eliberarea orăşelelor".

În orăşelul Liman, Natalia şi Vitali caută prin ruinele unei case bombardate lemne de foc, singura posibilitate de încălzire. Circa 80% din orăşelul Liman a suferit distrugeri sau daune semnificative, iar ei au supravieţuit la limită unui atac cu rachetă asupra propriei locuinţe.

Natalia îşi descrie viaţa ca fiind "dificilă, pur şi simplu insuportabilă". "Suntem precum furnicile. Suntem striviţi, iar cei care au supravieţuit adună lemne de foc. Iar cei care nu au supravieţuit sunt îngropaţi", afirmă ea.

În centrul localităţii este o coadă lungă la pâine, iar mulţi oameni se tem de ce le va aduce viitorul. Katarina, care are doi copii, încearcă să îşi explice dilema. Rusia, afirmă ea, "are în continuare multă putere, de aceea este înfricoşător că trupele ruse vor reveni". "Oraşul a suferit deja destul de mult, iar dacă va fi pasat înainte şi înapoi sub ocupaţia unei părţi şi a alteia, nu va mai rămâne nimic şi nimeni", spune Katarina.

"Ea afirmă că tot ceea ce vrea acum ar fi electricitate şi pace. Dar este improbabil să le primească în această iarnă", concluzionează corespondentul BBC News.