Republica Moldova preia activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău, „cu titlu gratuit”

Aeroportul Internațional Chișinău a preluat vineri în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, printr-un contract de comodat semnat pe 12 noiembrie.

Predarea oficială a avut loc pe 13 noiembrie, a spus ministrul Energiei, Dorin Junghietu, conform Ziarul de Gardă.

„Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest scop, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât furnizarea combustibilului să aibă loc fără perturbări.

Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență pentru a asigura stabilitatea aprovizionării aeronavelor, în contextul riscului ca, din 21 noiembrie, compania Lukoil să fie în incapacitate de furnizare și operare”, a spus ministrul Energiei.

Dorin Junghietu a mai spus că grupul de lucru a discutat cu o companie românească pentru a vinde combustibil Aeroportului pe termen scurt. Exportul ar putea fi aprobat vineri.

„În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a declarat ministrul.

În privința stațiilor de distribuție deținute de Lukoil, Junghietu a spus că acestea sunt aproximativ 100, și oferă resurse petroliere pe piața locală.

„Cu toate acestea, în prezent, piața petrolieră din Republica Moldova este diversă, cu mai mulți operatori ce au diferite lanțuri logistice de aprovizionare, atât terestru din România, cât și prin Portul Giurgiulești, respectiv piața este asigurată cu combustibil și stocurile sunt stabile”, a declarat el.

SUA sancționează Lukoil și Rosneft pentru presiune asupra Rusiei

Pe 22 octombrie, SUA a aplicat sancțiuni pentru companiile petroliere ruse, ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de pacea în Ucraina, potrivit Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Sancțiunile afectează companiile petroliere Rosneft și Lukoil. Toate filialele deținute în proporție de 50% sau mai mult de aceste companii sunt blocate conform EO 14024.

„Noile sancțiuni sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și degradează capacitatea Kremlinului de a strânge venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini economia sa slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, se arată în comunicat.