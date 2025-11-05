Republicanii din Congresul SUA critică Pentagonul pentru decizia retragerii trupelor americane din România

Marți, liderii republicani din Senat au criticat Pentagonul pentru că nu au fost informați despre mai multe decizii cheie, printre care și cea de săptămâna trecută de a reduce prezența militară americană în Europa, implicit și în România.

În timpul unei audieri a Comisiei pentru servicii armate a Senatului pentru mai mulți candidați, senatorii republicani și democrați și-au îndreptat furia către șeful de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, și biroul său, scrie POLITICO.

Președintele Comisiei pentru servicii armate, Roger Wicker, a declarat în cadrul audierii că a observat o „tendință îngrijorătoare” în deciziile Pentagonului. În opinia sa, aceste decizii subminează angajamentele declarate ale lui Trump față de NATO și alte eforturi internaționale.

Wicker a criticat și decizia de săptămâna trecută privind reducerea trupelor americane din România.

„Membrii și personalul acestei comisii s-au străduit să obțină informații de la biroul de politici. Acest lucru nu corespunde experienței noastre cu prima administrație Trump. (…) Situația trebuie să se îmbunătățească dacă vrem să elaborăm cea mai bună politică de apărare”, a spus Wicker, potrivit sursei citate.

Revoltă și în privința altor decizii luate de Pentagon

Senatorii au menționat și alte decizii controversate ale biroului de politici al Pentagonului: confuzia privind o presupusă pauză în acordarea unor ajutoare Ucrainei, o revizuire a parteneriatului AUKUS cu Australia și Regatul Unit în domeniul submarinelor și o nouă reorganizare a portofoliilor în cadrul departamentului de politici.

Senatorii l-au audiat pe Austin Dahmer, al doilea cel mai important om la Pentagon în materie de politici de apărare. În replică, Dahmer le-a spus senatorilor americani că Pentagonul a informat „Congresul de cel puțin patru ori” în ceea ce privește transferul de trupe din Europa, în trei briefinguri înaintea deciziei de retragere a unei brigăzi din România și în cadrul unui briefing secret ținut luni.

„Decizia nu a fost luată cu știința noastră. (…)Tocmai am verificat cu membrii staff-urilor majorității (republicane) și minorității (democrate), iar această informație nu ne-a fost comunicată”, a spus acesta.