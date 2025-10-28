Rețea de companii baltice, acuzată că a alimentat „flota fantomă” a Rusiei pentru a eluda sancțiunile internaționale

Informațiile au fost publicate și de The Moscow Times, care citează analiza LRT.

Rețea baltică implicată în alimentarea „flotei fantomă a Rusiei”

Potrivit raportului, operațiunile de alimentare erau efectuate de un grup de firme cunoscut sub numele de Fast Bunkering, folosind tancurile Rina și Zircone.

Între iunie 2024 și martie 2025, aceste nave au realimentat 177 de petroliere și tancuri pentru produse petroliere în diferite puncte din Marea Baltică, dintre care cel puțin 159 au făcut escală în porturi rusești înainte sau după alimentare.

Semne clare că navele aparțin flotei fantomă a Rusiei

Analistul Anatolii Kravtsev, de la Școala de Economie din Kiev, a declarat pentru LRT că cel puțin 20 de nave prezentau semne clare că aparțin „flotei fantomă” a Rusiei.

Acestea nu aveau asigurare de la niciun membru al International Group of P&I Clubs, iar proprietarii lor erau înregistrați în afara jurisdicțiilor din Oil Price Cap Coalition. Mai multe nave au fost ulterior adăugate pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Regatului Unit.

Companie din Noua Zeelandă, implicată în asigurarea flotei fantomă

O investigație separată realizată de Reuters a identificat o mică companie de asigurări din Noua Zeelandă, Maritime Mutual, care ar fi avut un rol cheie în facilitarea transportului maritim de petrol din Rusia și Iran către piețele asiatice. Conform datelor, Maritime Mutual, condusă de cetățeanul britanic Paul Rankin, a asigurat aproape unul din șase petroliere legate de flota fantomă a Rusiei.

Potrivit Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), aceste nave au transportat produse petroliere în valoare de peste 34 miliarde de dolari din 2018 până în prezent. Autoritățile din Noua Zeelandă investighează compania în colaborare cu oficialii din SUA, Marea Britanie și Australia.

Compania Maritime Mutual a negat orice implicare în activități ilegale, susținând că respectă o „politică de toleranță zero” privind încălcarea sancțiunilor internaționale.