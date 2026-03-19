Criza se agravează. O țară aliată cu SUA ar putea cumpăra petrol de la ruși

O țară aliată cu SUA ar putea cumpăra petrol de la ruși. Este vorba despre Coreea de Sud care a întrerupt afacerile cu rușii după invadarea Ucrainei. Intenția arată cât de gravă este criza mondială a petrolului provocată de războiul din Orientul Mijlociu.
Criza se agravează. O țară aliată cu SUA ar putea cumpăra petrol de la ruși
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 09:39, Economic

Coreea de Sud are în vedere să reia achiziția de petrol rusesc, în contextul în care războiul afectează piețele petroliere, potrivit Al Jazeera.

Autoritățile de la Seul a încetat să importe țiței rusesc la sfârșitul anului 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina. În prezent, autoritățile dezbat în mod public relaxarea sancțiunilor față de Rusia pentru a-și proteja aprovizionarea cu petrol. Coreea de Sud importă aproximativ 70% din țiței prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de iranieni.

Guvernul de la Seul a organizat o serie de întâlniri de urgență pe tema menționată. O altă măsură avută în vedere presupune o plafonare a prețurilor pentru rafinării. Măsura a mai fost utilizată în timpul crizei financiare asiatice din 1997.

De asemenea, în Coreea de Sud se discută despre un potențial sistem de raționalizare a combustibilului pentru mașini.

Ca urmare a creșterii galopante a prețurilor, Federația Rusă și-a arătat deschiderea pentru reluarea exporturilor de petrol și gaze, inclusiv către Europa. Statele europene au respins oferta, așa cum a anunțat Kremlinul.

