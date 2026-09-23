Rețele uriașe de escrocherii online, descoperite de Meta cu ajutorul poliției din Singapore

Poliția din Singapore a ajutat anchetatorii Meta să „identifice și să demonteze ecosisteme întregi de escroci” grație unui acord de partajare a informațiilor în vigoare de doi ani, a declarat gigantul de socializare, potrivit Le Figaro.

Între ianuarie și iunie, Meta a eliminat peste 113.000 de entități și pagini legate de fraude și escrocherii de pe Facebook și Instagram, au declarat oficialii companiei într-o conferință de presă. În iunie, grupul a luat măsuri împotriva a peste 33.600 de entități și pagini legate de escrocherii, în special cele care implică vânzarea de călătorii.

În iulie, Meta a luat măsuri și împotriva a peste 3,6 milioane de entități și pagini, marea majoritate fiind „cochilii goale” – adică pagini fără conținut și inactive, dar care pot fi cumpărate de escroci pentru activitățile lor viitoare. Grupul nu a furnizat cifre comparative.

Escrocii operează la scară mare și folosesc inteligența artificială

„Escrocii se bazează pe faptul că nicio organizație nu are o viziune de ansamblu. Ceea ce am construit cu poliția din Singapore schimbă acest lucru”, a declarat Daryl Poon, directorul departamentului de relații cu forțele de ordine pentru regiunea Asia-Pacific de la Meta. „Capacitatea noastră de a opera la scară largă înseamnă că aceste rețele pot fi destructurate înainte de a afecta mai mulți oameni”, a adăugat el.

Colaborarea cu poliția din Singapore este un „model pe care dorim să-l construim în continuare aici și în întreaga regiune”, a adăugat el. Clara Koh, directoarea de politici publice a grupului pentru Asia de Sud-Est, a observat că escrocii operează acum la scară masivă și folosesc inteligența artificială „pentru a produce în masă profiluri false”, a fabrica imagini și a genera cod rău intenționat.