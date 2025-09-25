Prima pagină » Știri externe » Reuniune secretă a generalilor americani în Virginia convocată de Pentagon, fără explicații oficiale

Pentagonul a emis un ordin neobișnuit către peste 800 de generali și amirali activi din întreaga lume, solicitându-le să participe la o reuniune secretă în Virginia, fără a preciza motivul convocării.
Întâlnirea este programată pentru săptămâna viitoare, la baza militară Quantico, și ridică semne de întrebare serioase privind scopul și implicațiile acestei mobilizări fără precedent.

Potrivit The Washington Post, ordinul a fost emis de actualul secretar al Apărării, Pete Hegseth, redenumit oficial recent ca „Secretarul de Război”. Acesta a cerut prezența tuturor ofițerilor superiori activi, de la gradul de general de brigadă în sus, precum și a consilierilor lor înrolați. Nu este clar dacă întâlnirea vizează schimbări strategice majore sau o situație de criză iminentă, însă surse apropiate Pentagonului vorbesc despre un nivel ridicat de confuzie și îngrijorare în rândul personalului militar.

Context tensionat înaintea reuniunii secrete a generalilor americani în Virginia

Reuniunea are loc într-un climat deja tensionat la Washington. Administrația Trump a concediat recent mai mulți lideri militari de rang înalt, inclusiv ofițeri de top din agențiile de informații și conducerea Forțelor Armate. Secretarul Hegseth a inițiat o reducere de 20% a numărului de generali și amirali și a dispus schimbarea numelui Departamentului Apărării în Departamentul Războiului, o decizie simbolică, dar cu puternic impact politic și instituțional.

Semne de întrebare privind motivele reale ale reuniunii secrete a generalilor americani în Virginia

Conform surselor, niciunul dintre participanți nu a fost informat în prealabil despre agenda întâlnirii. „Este fără precedent ca toți comandanții superiori din teatrele de operații globale să fie convocați într-un singur loc, fără un motiv clar”, a declarat un oficial militar sub protecția anonimatului. Acest fapt a generat îngrijorări legate de o posibilă amenințare internă sau de o schimbare radicală în politica militară a SUA.

Este de așteptat ca întâlnirea să includă discuții despre o nouă strategie de apărare națională, care ar putea schimba accentul de pe amenințările externe, precum China, pe apărarea teritoriului american. Analiștii militari susțin că o astfel de decizie ar redefini prioritățile militare ale SUA pentru următorii ani.