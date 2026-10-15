Reuters: Ordinul de restricționare a Starshield pentru Ucraina ar fi venit de la Casa Albă

Ordinul de limitare a sistemului Starshield, utilizat de armata ucraineană pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone, a venit din interiorul Casei Albe, potrivit a doi oficiali americani și unui oficial occidental informați despre situație, relatează Reuters.

Sursele susțin că liderii Departamentului american al Apărării au primit un mesaj potrivit căruia serviciul Starshield furnizat de SpaceX armatei ucrainene trebuia restricționat.

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului, nu au precizat cine a luat decizia la Casa Albă sau cine a fost responsabil de aplicarea ordinului.

Restricțiile au afectat operațiunile cu drone ale Ucrainei

Oficialii ucraineni au anunțat săptămâna aceasta că terminalele Starlink de uz militar au încetat să funcționeze atunci când erau montate pe obiecte care se deplasau cu viteză mare, afectând dronele care depind de acestea pentru sistemele de ghidare.

O sursă din Ministerul ucrainean al Apărării a declarat joi că terminalele funcționau din nou în mișcare, dar numai la viteze de până la 160 de kilometri pe oră.

Potrivit oficialilor ucraineni, restricțiile au complicat misiunile de atac împotriva forțelor și infrastructurii logistice rusești din teritoriile ocupate. De asemenea, au încetinit dronele interceptoare utilizate pentru doborârea dronelor rusești Shahed.

Starshield este o versiune militară a serviciului Starlink, dezvoltată de SpaceX pentru clienți guvernamentali și de securitate națională, în special pentru Pentagon, care este și principalul său client.

Washingtonul exercită presiuni asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești

Restricționarea temporară a sistemului a avut loc în timp ce președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Trump a atribuit acestor atacuri creșterea puternică a prețurilor energiei, care afectează perspectivele Partidului Republican înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

Experții consideră însă că majorarea costurilor energiei este provocată în principal de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a dus la atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice și la blocarea în mare parte a Strâmtorii Ormuz.

Întrebat despre ordinul de restricționare a Starshield, un oficial american de rang înalt a declarat: „Președintele nu a făcut niciodată o asemenea solicitare”.

Casa Albă nu a răspuns întrebărilor privind posibilitatea ca solicitarea să fi venit de la alți membri ai administrației.

Elon Musk susține că deciziile privind Starshield aparțin guvernului american

Elon Musk, directorul general al SpaceX, a declarat miercuri, pe platforma X, că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american.

Potrivit acestuia, orice limitare a vitezei sau a utilizării serviciului este decisă de armata Statelor Unite sau de președinte.

SpaceX, Departamentul american al Apărării și Ambasada Ucrainei la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Relațiile dintre SUA și Ucraina s-au deteriorat după o reuniune la Miami

Tensiunile dintre Washington și Kiev s-au accentuat după o reuniune desfășurată pe 9 octombrie, la Miami, la care au participat reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei, Europei și Băncii Mondiale.

Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Steve Witkoff, emisarul administrației americane pentru Orientul Mijlociu, au adoptat un ton dur față de delegația ucraineană, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile.

Aceștia au transmis că Washingtonul este nemulțumit de continuarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în ciuda solicitărilor repetate de a le opri.

Delegația americană a explicat și decizia de a încheia un acord privind motorina rusească, în speranța că acesta va determina Moscova să adopte o poziție mai flexibilă în negocierile de pace.

Acordul, care prevede furnizarea a peste 2,25 milioane de barili de motorină rusească pe piețele americane și internaționale, a atras critici din partea unor parlamentari americani. Aceștia susțin că înțelegerea va aduce venituri Moscovei fără să îl oblige pe Vladimir Putin să facă concesii pentru încheierea războiului.

În zilele următoare, Volodimir Zelenski a calificat decizia americană drept „slabă”, în timp ce Trump a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și înlăturarea liderului de la Kiev.

Ucraina a cerut explicații Casei Albe

Potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt, reprezentanții Kievului au contactat marți și miercuri oficiali de la Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagon, pentru a obține explicații privind restricțiile Starshield.

Aceștia ar fi fost informați că decizia a aparținut Casei Albe.

În paralel, oficiali americani au amenințat, în discuții nepublice, că vor opri furnizarea către Kiev a informațiilor despre lansările de rachete rusești, utilizate de Ucraina pentru respingerea atacurilor, potrivit unor dezvăluiri anterioare Reuters.

Trump a declarat însă marți că Washingtonul continuă să transmită informații Ucrainei.

Pentagonul a cheltuit miliarde de dolari pentru serviciile Starlink și Starshield și a achiziționat inclusiv sateliți dedicați comunicațiilor pentru avertizarea asupra atacurilor cu rachete și pentru o rețea de spionaj destinată Biroului Național de Recunoaștere al SUA.