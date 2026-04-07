Rivalul lui Viktor Orban critică vizita lui JD Vance în Ungaria înainte de alegeri: „Nicio țară străină nu are dreptul să se amestece”

Peter Magyar, principalul adversar al premierului ungar Viktor Orban, a reacționat, într-o postare pe X, la vizita efectuată de vicepreședintele SUA, JD Vance, la Budapesta. Oficialul american s-a deplasat în Ungaria pentru a-și arăta sprijinul pentru Viktor Orban în legătură cu alegerile parlamentare de duminică, a căror miză este mare.

Magyar a calificat vizita lui JD Vance în Ungaria drept o ingerință în alegeri.

„Nicio țară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria. Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles – se scrie pe străzile și în piețele Ungariei”, a scris Peter Magyar pe X.

No foreign country may interfere in Hungarian elections. This is our country. Hungarian history is not written in Washington, Moscow, or Brussels – it is written in Hungary’s streets and squares. Five… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 7, 2026

JD Vance nu este primul oficial din administrația Trump care se deplasează în Ungaria înaintea alegerilor foarte disputate. În luna februarie, în Ungaria a mers și secretarul de stat Marco Rubio, scrie POLITICO.

Retorică anti-Ucraina

Alegerile parlamentare din Ungaria au loc pe 12 aprilie. Viktor Orban se află la putere de 16 ani, iar scrutinul de duminică este considerat cel mai dificil test electoral pentru liderul Fidesz. Mai multe sondaje publicate în ultimele zile arată un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, în fața formațiunii lui Orbán.

Temele privind securitatea energetică și amenințările la adresa infrastructurii strategice au jucat un rol major în campania lui Viktor Orban. Tensiunile din jurul securității energetice vin pe fondul unui conflict mai amplu între Budapesta și Kiev pe tema petrolului. Ungaria rămâne dependentă de țițeiul rusesc care ajunge prin conducta Drujba, via Ucraina, iar Viktor Orbán a transformat în această perioadă Ucraina în țap ispășitor, susținând că reigmul de la Kiev a întârziat redeschiderea conductei.

În plus, Viktor Orbán a încercat să îl prezinte pe principalul său rival ca fiind „marioneta” Uniunii Europene și a Ucrainei: „Trebuie să alegem cine va forma guvernul, eu sau (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski”.