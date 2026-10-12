Roman Abramovich, în centrul unui scandal financiar uriaș. Peste 1.000 de documente ar fi fost antedatate pentru a ascunde averea miliardarului

Dezvăluirile se bazează pe analiza arhivei Cyprus Confidential, care cuprinde peste 500.000 de documente provenite din companii și structuri financiare offshore, scrie The Guardian.

Potrivit investigației publicate luni, 12 octombrie, operațiunile s-ar fi desfășurat între 1999 și cel puțin 2013, prin modificarea retroactivă a unor contracte și evidențe contabile. Scopul aparent era ca anumite tranzacții să pară încheiate cu ani înainte, astfel încât activele miliardarului să nu mai figureze în bilanțurile unor companii supuse obligațiilor fiscale.

Cum ar fi dispărut două miliarde de dolari din evidențele unei companii

Una dintre cele mai importante descoperiri privește compania cipriotă Kravin Investments, prin care au circulat fonduri provenite din afacerile petroliere ale lui Abramovich. În mai 2003, compania a primit aproximativ trei miliarde de dolari, dintre care a păstrat aproape două miliarde.

Banii au rămas în conturi sau au fost împrumutați altor societăți, generând dobânzi care, în principiu, erau impozabile în Cipru. Documentele arată că, în 2005, consilierii financiari ai miliardarului au discutat modificarea situațiilor contabile pentru anii 2003 și 2004.

Ulterior, au fost întocmite contracte care prezentau compania Kravin drept administrator al fondurilor pentru o altă societate, Kelvedon Worldwide, înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Deși documentele purtau date din 2003, investigația indică faptul că unele au fost create cel puțin doi ani mai târziu.

£508 MILLION IN LUXURY ASSETS MADE TO “DISAPPEAR” — NOW QUESTIONS OVER ABRAMOVICH’S BILLIONS BACKDATED DOCUMENTS, ALLEGED TAX EVASION AND ONE OF THE WORLD’S BIGGEST ACCOUNTANCY FIRMS UNDER SCRUTINY. A major investigation has uncovered evidence that documents were falsified to conceal Roman Abramovich’s wealth and potentially evade millions in tax. The investigation alleges that accounts signed off by Deloitte in Cyprus helped make $672 million (£508 million) in assets — including mansions, private jets, helicopters and superyachts — disappear from a company’s published accounts. Leaked documents also suggest backdated paperwork was used in a scheme that allegedly enabled one of Abramovich’s companies to avoid tax on millions in interest income. A leading barrister described the evidence as showing “straightforward” tax evasion. Abramovich’s lawyers deny that he evaded tax or concealed his fortune, saying there is no evidence he knew about, authorised or directed the falsification of documents. Deloitte Cyprus says it complies with applicable laws. Abramovich, the former owner of Chelsea FC, was sanctioned by the UK following Russia’s full-scale invasion of Ukraine in 2022. Billions of pounds in his assets remain frozen in Jersey amid a separate criminal investigation. WATCH THE FULL INVESTIGATION — BBC PANORAMA TONIGHT AT 8PM. Credit: BBC Panorama / The Bureau of Investigative Journalism. — Not Guilty TV (@Notguiltytv) October 12, 2026

Astfel, aproximativ două miliarde de dolari au dispărut din bilanțul Kravin, odată cu obligațiile fiscale care ar fi putut rezulta din deținerea banilor. Andrew Mitchell, expert britanic în infracțiuni financiare și legislație fiscală, a apreciat că operațiunea descrisă de documente ar putea constitui evaziune fiscală.

Contracte suspecte pentru aproape 100 de milioane de dolari

Investigația descrie și o operațiune din anul 2000, prin care Abramovich ar fi urmărit să obțină aproape 100 de milioane de dolari din companii cipriote care dețineau participații în grupul petrolier Sibneft. Potrivit documentelor, consilierii săi ar fi conceput un sistem de contracte de consultanță antedatate.

Acestea prezentau plăți de 98 de milioane de dolari către o companie intermediară, care ar fi transferat ulterior 99,9% din sumă către Abramovich sub forma unui comision. În arhiva analizată au fost identificate 50 de instrumente de plată asociate acestei operațiuni. Cererile de încasare purtau semnătura miliardarului rus. Avocații lui Abramovich au negat că acesta ar fi participat la falsificarea sau antedatarea necorespunzătoare a documentelor.

Proprietăți de lux și avioane private, eliminate din bilanțuri

O altă parte a investigației privește active de lux evaluate la aproximativ 650 de milioane de dolari. Printre acestea se numărau o proprietate din West Sussex, un penthouse din Londra, un castel din Franța, elicoptere, avioane private, iahturi și un automobil de lux. Activele erau deținute prin compania cipriotă Amiscan Investments.

După introducerea unor noi reguli de raportare în Cipru, în 2003, bunurile ar fi trebuit incluse în situațiile financiare ale companiei. Potrivit corespondenței analizate de jurnaliști, consilierii lui Abramovich ar fi pregătit documente antedatate care creau impresia că proprietățile fuseseră transferate anterior unei alte societăți offshore. Bilanțurile aprobate ulterior nu mai prezentau trei proprietăți și o flotă de vehicule de lux.

Un apropiat al lui Abramovich, suspectat că ar fi indus în eroare justiția britanică

Documentele ridică semne de întrebare și asupra declarațiilor oferite în instanță de Eugene Tenenbaum, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai miliardarului. Într-un litigiu din 2008, privind afacerea petrolieră Sibneft-Yugra, Tenenbaum a susținut că nu deținea informații despre anumite tranzacții înainte de primăvara anului 2004.

Însă documentele din arhiva Cyprus Confidential par să indice că acesta aprobase anterior acorduri referitoare la tranzacțiile respective. Unele înscrisuri prezentate instanței britanice ar fi fost, de asemenea, antedatate, potrivit investigației. Avocații lui Tenenbaum au respins acuzațiile și au afirmat că acesta a depus mărturie cu bună-credință.

Ce spun Abramovich și Deloitte despre acuzații

Avocații lui Roman Abramovich au negat orice implicare a miliardarului în evaziune fiscală, falsificarea documentelor sau inducerea în eroare a autorităților cipriote. Aceștia au susținut că firmele asociate clientului lor s-au bazat pe recomandările unor consultanți profesioniști, inclusiv Deloitte Cyprus, și că Abramovich nu participa la administrarea lor zilnică.

Eugene Tenenbaum a negat, la rândul său, orice faptă ilegală. Deloitte Cyprus a transmis că respectă legislația aplicabilă și că nu mai are acces la corespondența veche de peste 20 de ani, motiv pentru care nu poate verifica integral documentele invocate. Demetris Ioannides, fost președinte al Deloitte Cyprus și ulterior conducător al firmei de consultanță Meritservus, apare în mai multe schimburi de mesaje analizate de jurnaliști.

Ioannides și Meritservus au fost sancționați de autoritățile britanice în 2023 pentru rolul atribuit în sprijinirea oligarhilor ruși în ascunderea averilor. Potrivit The Guardian, analiza documentelor indică faptul că peste 1.000 de înscrisuri legate de imperiul financiar al lui Abramovich ar fi fost antedatate. Constatările investigației nu reprezintă, în sine, o hotărâre judecătorească prin care să fi fost stabilită vinovăția persoanelor implicate.