Români arestați în Olanda. Pozau în oameni de afaceri din Dubai și le cereau victimelor sume consistente de bani

Poliția olandeză a reținut mai mulți români care făceau parte dintr-o grupare infracțională în Olanda, potrivit presei olandeze.

Un bărbat și o femeie în vârstă de 38 de ani au fost arestați sub suspiciunea că au fraudat sau au încercat să fraudeze cel puțin 20 de persoane în Olanda.

În momentul arestării, ei aveau asupra lor bijuterii și telefoane contrafăcute.

Potrivit datelor poliției olandeze, gruparea era sub observație de mai multă vreme.

Cinci suspecți au fost arestați, bănuiți că au abordat victimele pe austostrăzi, benzinării și pe stradă.

„Vă deranjează să-mi dați 100 de euro?”

Sub pretextul că și-au pierdut cradul de credit și pozând în oameni de afaceri de succes, aceștia le cereau victimelor fie sume consistente de bani, fie să le facă un plin la mașină, oferindu-le în schimb un inel din aur sau un ceas Rolex.

Ulterior, victimele constatau că și bijuteria din aur, și ceasul Rolex erau false.

„Bună ziua! Mă puteți ajuta? Sunt din Dubai și sun un om de afaceri de succes. Mi-am pierdut cardul de credit. Vă deranjează să-mi alimentați rezervorul sau să-mi dați 100 de euro? Vă dau acest inel din aur”.

Acesta era textul cu care românii abordau victimele. Cele mai multe atacuri le-au dat acești escroci români în estul Olandei. Poliția a demarat ancheta în urma numeroaselor sesizări făcute de victime.

Escrocii foloseau mai multe mașini. Una dintre acestea a fost găsită cu ajutorul unui elicopter al poliției, la un hotel din Nijkerk. Alte cinci vehicule au fost găsite acolo.

Atunci, fuseseră arestați doi tineri de 20 și 22 de ani, ambii din România.

Poliția a confiscat și falsele bijuterii din aur, și 3.500 de euro în numerar.

Au fraudat chiar și o femeie de 74 de ani

Suspecții nu au fost impresionați nici măcar de o femeie în vârstă de 74 de ani din Harlingen, pe care au fraudat-o fără scrupule.

Simultan, a mai fost lansată o anchetă în colaborare cu poliția din zona centrală a Olandei, în urma căreia un bărbat și a o femeie de 38 de ani au fost reținuți.

Poliția olandeză avertizează că gruparea este activă și în alte zone ale țării și-i îndeamnă pe oameni să fie atenți. Se pare că gruparea este activă și în Rotterdam.

În urma percheziționării a șase vehicule, polițiștii olandezi au găsit bijuterii și ceasuri Rolex contrafăcute.

Cum gruparea este deosebit de activă și de prolifică, poliția le atrage atenția oamenilor să nu se lase păcăliți:

„Te-a abordat cineva care are nevoie de ceva de la tine și vrea să-și ofere bijuterii din aur? Nu te lăsa păcălit! Nu răspunde și reclamă poliția!”, avertizează polițiștii din Țările de Jos.