Vânt de până la 120 km/h. Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion

Prima avertizare Cod galben, valabilă marți până la ora 20.00, vizează județele Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Albă, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea și Covasna.

Astfel, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

O altă avertizare Cod galben este valabilă de marți de la ora 20.00 până miercuri la ora 8.00.

Conform acesteia, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Miercuri, între orele 8.00 și 20.00, vor fi sub avertizare Cod galben de vânt nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută. Miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.