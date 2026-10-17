România, în planul Ucrainei pentru deblocarea exporturilor de cereale. Ce a dezvăluit Péter Magyar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut României, Poloniei, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, în contextul blocadei din Marea Neagră, a declarat sâmbătă premierul ungar Péter Magyar, potrivit Reuters.
Magyar, care a convenit vineri cu Zelenski relansarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria, a declarat că nu s-ar opune măsurii, atât timp cât cerealele ucrainene ar tranzita doar teritoriul ungar, având ca destinație alte țări, a relatat postul privat RTL.
Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate prin Marea Neagră.
Campania de atacuri a Rusiei a dus însă la oprirea aproape completă a exporturilor agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagră.
Potrivit premierului ungar, tranzitul cerealelor ar urma să fie organizat după modelul unei soluții propuse la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022.
„Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar într-un interviu acordat RTL.
Premierul ungar a precizat că Zelenski i-a explicat, în cadrul unei discuții între patru ochi, că transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală ar ajuta considerabil Ucraina.
„Mi-a spus, în timpul întâlnirii noastre, că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa de Vest”, a relatat Magyar.
„I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzitarea țării, nu ar exista niciun obstacol”, a adăugat acesta.
Péter Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán.
Cu toate acestea, noul premier a declarat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în privința drepturilor minorității maghiare din această țară.
Magyar l-a asigurat, de asemenea, pe Zelenski de întreaga sa solidaritate în fața „agresiunii rusești inumane” împotriva Ucrainei.
La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană a estimat că recolta de porumb a Uniunii Europene, în mod obișnuit a doua cea mai importantă cultură de cereale a blocului comunitar, va ajunge anul acesta la 50,1 milioane de tone.
Este un nivel apropiat de minimul ultimelor două decenii și cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.
Agricultorii din Franța și Ungaria au fost afectați în mod deosebit, după ce temperaturile record și seceta au compromis culturile de porumb.