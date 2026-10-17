România, în planul Ucrainei pentru deblocarea exporturilor de cereale. Ce a dezvăluit Péter Magyar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut României, Poloniei, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, în contextul blocadei din Marea Neagră, a declarat sâmbătă premierul ungar Péter Magyar, potrivit Reuters.

Magyar, care a convenit vineri cu Zelenski relansarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria, a declarat că nu s-ar opune măsurii, atât timp cât cerealele ucrainene ar tranzita doar teritoriul ungar, având ca destinație alte țări, a relatat postul privat RTL.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate prin Marea Neagră.

Campania de atacuri a Rusiei a dus însă la oprirea aproape completă a exporturilor agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Zelenski cere revenirea la o soluție folosită la începutul războiului

Potrivit premierului ungar, tranzitul cerealelor ar urma să fie organizat după modelul unei soluții propuse la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022.

„Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar într-un interviu acordat RTL.

Premierul ungar a precizat că Zelenski i-a explicat, în cadrul unei discuții între patru ochi, că transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală ar ajuta considerabil Ucraina.

„Mi-a spus, în timpul întâlnirii noastre, că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa de Vest”, a relatat Magyar.

„I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzitarea țării, nu ar exista niciun obstacol”, a adăugat acesta.

Ungaria își schimbă abordarea față de Ucraina

Péter Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán.

Cu toate acestea, noul premier a declarat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în privința drepturilor minorității maghiare din această țară.

Magyar l-a asigurat, de asemenea, pe Zelenski de întreaga sa solidaritate în fața „agresiunii rusești inumane” împotriva Ucrainei.

Recolta de porumb a UE, la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii

La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană a estimat că recolta de porumb a Uniunii Europene, în mod obișnuit a doua cea mai importantă cultură de cereale a blocului comunitar, va ajunge anul acesta la 50,1 milioane de tone.

Este un nivel apropiat de minimul ultimelor două decenii și cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.

Agricultorii din Franța și Ungaria au fost afectați în mod deosebit, după ce temperaturile record și seceta au compromis culturile de porumb.