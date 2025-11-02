Roxana Vișa câștigă argintul pentru România la Europenele U23 de judo

Judoka Roxana Vișa a adus României medalia de argint la categoria +78 kg, sâmbătă, în cadrul Campionatelor Europene U23 desfășurate la Chișinău, Republica Moldova.

Sportiva a avut un parcurs excelent, învingându-le pe Jovana Mrvaljevic (Muntenegru), Grace-Esther Mienandi Lahou (Franța) și Tiziana Marini (Italia), pierzând doar finala în fața olandezei Paulien Sweers.

Performanța Roxanei Vișa completează bilanțul remarcabil al României la competiția continentală, după ce Ioan Dzițac a cucerit aurul la categoria 73 kg.

În total, echipa României încheie întrecerile individuale cu două medalii și ocupă locul 6 în clasamentul general, din 37 de națiuni participante.

În ultima zi a competiției, România va concura în proba pe echipe mixte, încercând să mai adauge o medalie la palmares.

Agenția Națională pentru Sport a felicitat sportivii și antrenorii pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat România la nivel european.