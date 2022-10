Royal Navy anchetează acuzaţiile de hărţuire sexuală la bordul submarinelor

Mai multe denunţătoare care au servit în flotă au declarat pentru Daily Mail că s-au confruntat cu rele tratamente.

Amiralul Sir Ben Key, First Sea Lord, a calificat acuzaţiile drept "abominabile", adăugând că "hărţuirea sexuală nu îşi are locul în Marina Regală şi nu va fi tolerată". "Oricine va fi găsit vinovat va fi tras la răspundere", a spus el.

Acuzaţiile, dezvăluite în detaliu de Mail, includ bărbaţi din echipaj care au întocmit o listă în care se stabilea ordinea în care femeile ar fi fost agresate în cazul unui eveniment catastrofal.

O femeie a declarat pentru Mail că a fost agresată sexual de un bărbat de rang superior în timp ce dormea. Ea a susţinut că un ofiţer superior a lovit-o cu pumnul în rinichi.

Alte femei au afirmat că li s-a cerut acte sexuale şi că au fost adesea certate şi lovite.

Se pretinde că abuzurile au avut loc timp de peste un deceniu, după ce în 2011 a fost ridicată interdicţia de recrutare a femeilor.

Fostul contraamiral de marină Chris Parry a declarat pentru emisiunea Today de la BBC că, în opinia sa, această problemă reflectă şi societatea în general.

"Mă tem că o parte din comportamentul sexualizat pe care îl vedem la locul de muncă normal este transferat pe submarine, aşa cum era de aşteptat, şi, desigur, într-un mediu comprimat totul devine exagerat", a spus el. "Este vorba despre leadership. Dar este foarte dificil în submarine, unde trăieşti cot la cot cu toată lumea şi nu ai o societate matură care să trimită oameni în submarine".

În 2019, Ministerul Apărării a publicat un raport detaliat privind comportamentul inadecvat, care includea zeci de recomandări privind modul de abordare a problemei.

La începutul acestui an, au apărut în presă rapoarte care detaliau acuzaţii de intimidare, consum de alcool, misoginism şi hărţuire sexuală în cadrul Red Arrows. O serie de incidente în cadrul echipei emblematice de demonstraţii aeriene l-a determinat pe şeful Statului Major al Forţelor Aeriene să ordone o anchetă, care nu a fost încă finalizată.

Anul trecut, Diane Allen, un locotenent-colonel în retragere din armata britanică, a declarat că armata are nevoie de propriul său moment Me Too, făcând referire la mişcarea prin care oamenii şi-au împărtăşit experienţele de hărţuire sexuală.