Frații Menendez refuzați la eliberarea condiționată după peste trei decenii de închisoare

Cei doi ispășesc pedepse pentru uciderea părinților lor, comisă în vila familiei din Beverly Hills în urmă cu mai bine de 30 de ani.

Frații Menendez refuzați la eliberarea condiționată din cauza riscului public

Lyle Menendez, în vârstă de 57 de ani, a participat prin videoconferință la prima sa audiere pentru eliberare, din închisoarea Richard J. Donovan din San Diego. Comisarul Julie Garland a lăudat comportamentul său exemplar în detenție, implicarea în programe educaționale și planurile pentru viața de după eliberare. Totuși, ea a subliniat că există încă „semne” că ar putea reprezenta un risc pentru societate. Printre motivele invocate se află trecutul său de nerespectare a regulilor și utilizarea ilegală a telefoanelor mobile în închisoare.

Familia Menendez, care a sprijinit constant cererea de eliberare a celor doi, s-a declarat „dezamăgită, dar nu descurajată”. Într-un comunicat, rudele au afirmat că procesul de evaluare a fost riguros, dar că sunt mândri de progresele făcute de Erik și Lyle, descriindu-i drept „oameni buni, responsabili și plini de remușcări”.

Frații Menendez refuzați la eliberarea condiționată și rămân în detenție

Erik Menendez, 54 de ani, a fost audiat joi. Autoritățile au invocat, în cazul său, fapte de indisciplină din închisoare, inclusiv incidente violente, trafic de droguri și utilizarea necorespunzătoare a calculatoarelor. El a susținut, din nou, că ambii frați au acționat după ani de abuz sexual din partea tatălui lor, Jose Menendez.

Frații Menendez au fost arestați în 1990 și condamnați inițial la închisoare pe viață fără drept de eliberare. În mai 2025, un judecător i-a recondamnat la 50 de ani până la închisoare pe viață, în baza legilor pentru infractori tineri, făcându-i eligibili pentru audierea de acum. Cei doi vor putea solicita din nou eliberarea condiționată peste trei ani, sau mai devreme dacă se aprobă o revizuire administrativă.